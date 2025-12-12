Biznis klub: Najvažnije ekonomske i biznis teme

'Biznis klub' o najvažnijim ekonomskim i biznis temama, koje su obilježile sedmicu.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog budžeta za 2026. godinu u iznosu od 7 milijardi 409 miliona KM.

Da li cilj predviđenim izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju da zaštite građane?

Spoljnotrgovinski deficit BIH i dalje visok: Poboljšanje moguće kroz jačanje domaće proizvodnje i smanjenje uvozne zavisnosti.

Formirana Mreža za komunalne djelatnosti Saveza Opština i Gradova Republike Srpske - Šta to znači sa lokalne zajednice?

Svakog časa moguće upozorenje SAD za sekundarne sankcije za bankarski sektor zbog poslovanja sa NIS-om.

Svake subote donosimo najvažnije informacije iz svijeta ekonomije, privrede i biznisa – relevantne aktuelnosti, ekonomska kretanja, trendovi na globalnom nivou, istražujemo rast i razvoj ekonomije u Srpskoj. Otkrivamo uspješne preduzetnike i njihova iskustva u poslovanju, afirmišemo one koji su tek na početku razvoja poslovnih ideja. Donosimo informacije sa berze i tržišta zlata, te poseban osvrt na regionalne ekonomske forume, i riječ stručnjaka.

Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.

'Biznis klub' subotom u 18 časova i 20 minuta.