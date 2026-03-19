Ako primjetite da vam otiču prsti na rukama, ovo odmah izbacite iz ishrane

19.03.2026
08:51
Otečeni prsti na rukama često se zanemaruju, ali mogu biti jasan signal da nešto u organizmu nije u ravnoteži. Iako uzrok može biti bezazlen, poput toplote ili zadržavanja vode, stručnjaci upozoravaju da ishrana igra ključnu ulogu u ovom problemu.
U mnogim slučajevima, određene namirnice dodatno pogoršavaju oticanje i stvaraju osjećaj težine i ukočenosti u šakama.
Pretjeran unos soli jedan je od najčešćih razloga za oticanje prstiju. Natrijum zadržava vodu u organizmu, što dovodi do otoka, posebno na ekstremitetima poput ruku i stopala.
Hrana koju bi trebalo ograničiti:
-grickalice (čips, slani kikiriki)
-suhomesnati proizvodi
-gotova i procesirana hrana
-instant supe i brza hrana
Smanjenjem unosa soli, mnogi već nakon nekoliko dana primijete razliku.
Previše šećera može izazvati upalne procese u tijelu, što dodatno doprinosi oticanju. Takođe utiče na nivo insulina, što može dovesti do zadržavanja tečnosti.
Obratite pažnju na:
-slatkiše i gazirana pića
-bijelo brašno i peciva
-industrijske deserte
Alkohol remeti balans tečnosti u tijelu i može dovesti do dehidratacije, zbog čega organizam kasnije zadržava vodu. Rezultat su otečeni prsti, ali i lice i noge.
Namirnice pune aditiva, konzervansa i pojačivača ukusa mogu opteretiti organizam i izazvati reakcije koje se manifestuju kao oticanje.
Ako otok traje duže vrijeme, javlja se često ili je praćen bolom, ukočenošću ili crvenilom, može ukazivati na stanja poput:
-artritis
-reumatoidni artritis
-zadržavanje tečnosti
U tim slučajevima, važno je konsultovati ljekara.
Da biste smanjili oticanje:
-pijte više vode
-povećajte unos kalijuma (banane, spanać)
-jedite svježe voće i povrće
-smanjite unos soli i šećera
Otečeni prsti nisu samo estetski problem – često su znak da tijelo reaguje na loše navike u ishrani. Male promjene, poput smanjenja soli i izbacivanja prerađene hrane, mogu napraviti veliku razliku i pomoći vam da se osjećate lakše i zdravije.
