Ako primjetite da vam otiču prsti na rukama, ovo odmah izbacite iz ishrane

ATV

19.03.2026

08:51

Руке прсти
Foto: Juan Pablo Serrano/Pexels

Otečeni prsti na rukama često se zanemaruju, ali mogu biti jasan signal da nešto u organizmu nije u ravnoteži. Iako uzrok može biti bezazlen, poput toplote ili zadržavanja vode, stručnjaci upozoravaju da ishrana igra ključnu ulogu u ovom problemu.

U mnogim slučajevima, određene namirnice dodatno pogoršavaju oticanje i stvaraju osjećaj težine i ukočenosti u šakama.

Планета Марс

Nauka i tehnologija

Podzemne tajne Marsa: Pronađeni ostaci drevne riječne delte

Glavni krivac za zadržavanje tečnosti

Pretjeran unos soli jedan je od najčešćih razloga za oticanje prstiju. Natrijum zadržava vodu u organizmu, što dovodi do otoka, posebno na ekstremitetima poput ruku i stopala.

Hrana koju bi trebalo ograničiti:

-grickalice (čips, slani kikiriki)

-suhomesnati proizvodi

-gotova i procesirana hrana

-instant supe i brza hrana

Smanjenjem unosa soli, mnogi već nakon nekoliko dana primijete razliku.

Ајфон

Nauka i tehnologija

Ajfon na meti hakera

Šećer i rafinisani ugljeni hidrati

Previše šećera može izazvati upalne procese u tijelu, što dodatno doprinosi oticanju. Takođe utiče na nivo insulina, što može dovesti do zadržavanja tečnosti.

Obratite pažnju na:

-slatkiše i gazirana pića

-bijelo brašno i peciva

-industrijske deserte

Никола Јокић-13032026

Košarka

Memfis slomio Denver: Jokić briljirao u porazu

Alkohol kao skriveni uzrok otoka

Alkohol remeti balans tečnosti u tijelu i može dovesti do dehidratacije, zbog čega organizam kasnije zadržava vodu. Rezultat su otečeni prsti, ali i lice i noge.

Prerađena hrana i aditivi

Namirnice pune aditiva, konzervansa i pojačivača ukusa mogu opteretiti organizam i izazvati reakcije koje se manifestuju kao oticanje.

Kada treba obratiti posebnu pažnju?

Ako otok traje duže vrijeme, javlja se često ili je praćen bolom, ukočenošću ili crvenilom, može ukazivati na stanja poput:

-artritis

-reumatoidni artritis

-zadržavanje tečnosti

Вулкан ерупција вулакан

Svijet

Eruptirao vulkan na Kamčatki, pepeo dostigao visinu od 11,5 kilometara

U tim slučajevima, važno je konsultovati ljekara.

Da biste smanjili oticanje:

-pijte više vode

-povećajte unos kalijuma (banane, spanać)

-jedite svježe voće i povrće

-smanjite unos soli i šećera

Харис Џиновић

Scena

Ovaj veliki hit Harisa Džinovića pisan je za drugog pjevača

Otečeni prsti nisu samo estetski problem – često su znak da tijelo reaguje na loše navike u ishrani. Male promjene, poput smanjenja soli i izbacivanja prerađene hrane, mogu napraviti veliku razliku i pomoći vam da se osjećate lakše i zdravije.

Pročitajte više

Nafta postrojenje

Svijet

Iran zaprijetio totalnim uništenjem gasne i naftne industrije u Persijskom zalivu

4 h

0
Ова земља је девети пут заредом проглашена за најсрећнију на свијету

Zanimljivosti

Ova zemlja je deveti put zaredom proglašena za najsrećniju na svijetu

4 h

0
Временски обрт: Од сунчаних интервала до олујних удара вјетра

Društvo

Vremenski obrt: Od sunčanih intervala do olujnih udara vjetra

4 h

0
Зуби осмијех

Zdravlje

Krvarenje desni može biti znak ozbiljnog problema

4 h

0

Više iz rubrike

Четири напитка која помажу мршављењу боље од обичне воде

Savjeti

Četiri napitka koja pomažu mršavljenju bolje od obične vode

22 h

0
Потребна вам је само кора од банане за бујне и здраве руже у башти

Savjeti

Potrebna vam je samo kora od banane za bujne i zdrave ruže u bašti

1 d

0
Сијање баште, сјетва

Savjeti

Kineski trik za sadnju luka daje duplo veći rod: Baštovani oduševljeni

1 d

0
Ако желите да вам машина за веш траје деценијама, убаците ово у бубањ једном мјесечно

Savjeti

Ako želite da vam mašina za veš traje decenijama, ubacite ovo u bubanj jednom mjesečno

1 d

0
