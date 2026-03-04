У Европу стиже сахарска прашина и доноси ове здравствене ризике

Аутор:АТВ
04.03.2026
14:03
Коментари:0
Иако су друштвене мреже преплављене сликама залазака сунца, ти дивни тонови заправо доносе тихи здравствени ризик.
Ко живи у Шпанији, Португалу или Француској, ових дана би требало да сачека са прањем аутомобила.
Савјети
Откривена навика која продужава живот: Успорава старење
Огроман облак сахарске прашине тренутно се креће преко Медитерана и ближи се западној Европи, доносећи са собом наранџасте заласке сунца, замућене хоризонте и фини слој пустињског песка који ће прекрити све, од вјетробрана до соларних панела.
Према најновијим прогнозама Сервиса за праћење атмосфере Коперникус (ЦАМС), очекује се да ће се облак у наредним данима помјерати ка сјеверу, значајно утичући на квалитет ваздуха широм Пиринејског полуострва, прије него што стигне чак до Уједињеног Краљевства и Скандинавије.
Те честице у ваздуху долазе из Сахаре и прешле су хиљаде километара до Европе.
“То само показује да смо преко атмосфере повезане широм граница и континената”, рекао је Марк Парингтон, виши научник у ЦАМС-у.
Тенис
Појавиле се тврдње: Новак Ђоковић се двије године бори с болешћу
Иако су друштвене мреже преплављене сликама залазака сунца, ти дивни тонови заправо доносе тихи здравствени ризик. Националне метеоролошке службе, укључујући АЕМЕТ у Шпанији, ИПМА у Португалу и Мéтéо-Франце, издале су упозорења због погоршаног квалитета ваздуха.
Главна брига се односи на ПМ10 честице, пречника мањег од 10 микрометара.
То су релативно крупне честице, али су довољно ситне да доспију у плућа, гдје могу да надраже дисајне путеве, погоршају астму и угрозе осјетљиве групе попут старијих особа и мале дјеце.
Економија
Како добити 48.000 евра? Провјерите да ли имате право на поврат новца
Ако живите у европском граду, вјероватно сте више упознати са загађењем ПМ2.5 честицама, које су знатно ситније и потичу из издувних гасова, индустријских процеса и сагоријевања дрвета. Пошто су ПМ2.5 честице мање, могу да продру дубље у плућа, па чак и у крвоток.
Иако се сахарска прашина углавном састоји од већих минералних ПМ10 честица, њихова концентрација током оваквих догађаја може бити толико велика да укупан ниво честица у појединим областима знатно премашује безбједносне границе које је поставила Свјетска здравствена организација.
Сахарска прашина нас подсјећа на врела и сушна подручја, али треба бити опрезан када се довезује у директну везу са загријавањем планете.
Према ријечима Парингтона, наука још нема коначан одговор.
Тенис
Тенисерка добила језиву поруку уочи меча
“Не постоји јасна слика о томе како тачно дезертификација утиче на извор прашине”, објашњава он, мислећи на ширење Сахаре ка југу, подстакнуто климатским промјенама и људским активностима.
Парингтон истиче да велики дио ове прашине потиче са специфичних жаришта, попут депресије Боделе у Чаду, гдје је довољно лагана да се под одређеним условима притиска подигне у атмосферу.
Више температуре, суше и појачано испаравање доводе до смањења влажности земљишта, а ако се ти ефекти комбинују са лошим управљањем земљиштем, стварају се услови погодни за чешће пјешчане и прашинске олује.
Поред тога, постоје нагађања да промјене у атмосферској циркулацији повезане са климатским промјенама могу да повећају учесталост сахарских прашинских олуја у Европи.
Друштво
Препознавање лица, АНПР, Дронови: Велике промјене на границама у БиХ
Ипак, научници су опрезни када је ријеч о директном повезивању ова два феномена, јер нема довољно историјских података који би омогућили јасно уочавање таквог тренда.
“Колико је мени познато, не постоје коначне студије које повезују дезертификацију, крчење шума и друге процесе са количином минералне прашине у атмосфери, тако да је то и даље прилично отворено питање”, рекао је Парингтон за Еуроњуз.
Како се облак буде кретао даље, становници погођених подручја могли би да примијете да се честице мијешају са кишом, остављајући карактеристичан мутан талог на површинама након што вода испари.
Хроника
Нормализован саобраћај према Лакташима
Здравствене власти препоручују да људи у зонама са високим нивоом загађења избјегавају напорне физичке активности на отвореном док се измаглица не разиђе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
05
17
00
16
54
16
46
16
43
Тренутно на програму