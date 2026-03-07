Umjesto dva sata, bilo bi potrebno svega pet minuta: Most na Savi od nemjerljivog značaja

Iz Srpca do Davora u Hrvatskoj potrebno je oko dva sata vožnje. Izgradnjom mosta na Savi bilo bi potrebno svega pet minuta.

„Ljudi su su ovdje imali taj skelski prelaz i uvijek smo sarađivali, išli u školu, radili, tako da očekujemo da nakon izgradnje mosta u Gradišci i u Svilaju, da je realno da se Srbac kao jedina opština u BiH koja je na Savi nema most sa Hrvatskom, tako da očekujemo da svi relevantni podrže ovu inicijativu“, rekao je Milan Petković, poslanik u PD PS BiH.

Most je od nemjerljivog značaja – poruka je sa obje strane Save. Projekat je zahtjeva, pa ne očekuju da će biti u skorije vrijeme, ali bitno je, kažu, da postoji volja i inicijativa za bolju povezanost dvije opštine.

„Jasno nam je svima da se radi o finansijski zahtjevnom, ali i proceduralno zahtjevnom projektu, jer treba da se postigne određeni konsenzus na nivou BiH, ali i kada je u pitanju hrvatska strana. Ja sam optimista da će sve to i da zaživi, a čim prije, tim bolje“, rekao je Mlađan Dragosavljević, načelnik opštine Srbac.

„Bilo bi veliko rasterećenje za ova dva postojeća granična prelaza i olakšalo bi transport ljudi, a uticalo bi i na razvoj i jednog i drugog mjesta“, rekao je Đuro Anđelković, načelnik opštine Davor.

Ljudi su se ovdje vijekovima susretali, sarađivali, družili se. Pamte taj period dobro stanovnici Srpska. Nadaju se da će ponovo biti tako.

„Ranije je ovdje postojao skelski prelaz i koji je donosio dobrobit Srpcu i Davoru. Prije rata, Davor je živio od Srpca, ljudi su radili ovdje, struju imali ovdje, liječili se“.

„Sigurno je da su to dva grada koja su i prije ove situacije živjeli, vjerovatno da bi značilo“.

„Mnogo bi značila, komunikacija puta, bilo bi bliže, bilo bi bolje“.

Teško je u ovom trenutku procijeniti koliko će vremena proći od inicijative do realizacije, ali sigurno je da će biti potrebno nekoliko godina.

Nekada je ovdje postojao malogranični skelski prelaz, koji je povezivao dvije države, dva grada. Ukinut je 2013. godine, nakon 10 godina postojanja. Kada bi se izgradio most udaljenost između dvije lokalne zajednice bila bi svega 500 metara. Sada je 80 kilometara.