Teslićki đaci proslavili 170 godina od rođenja Nikole Tesle

U školskom holu eksperimenti. Đaci su prikazali bežični prenos električne energije uz pomoć manje makete Teslinog transformatora.

Fascinirani su genijalnošću srpskog naučnika Nikole Tesle koji je rođen prije 170 godina. Kažu, njegovi izumi promijenili su svijet.

"Nikola Tesla je neponovljiv čovjek. Nemoguće je dosegnuti njegov nivo znanja ni razumjeti sve izume koje je on napravio. Ali možemo se truditi da svoje znanje približimo njegovom", rekao je Ognjen Aleksić, učenik Srednje škole „Nikola Tesla“, Teslić.

A teslićki đaci su na dobrom putu. Marljivi, vrijedni, pametni. I kao takvi ovu školu učinili su jednom od najboljih tehničkih škola u Republici. Odnosno nose ime Nikole Tesle.

"On ima preko 300 izuma svojih. Neki od najvažnijih su obrtno magnetno polje, Teslina zamojnica, Teslin transformator. On je osposobio da se Nijagarini vodopadi koriste da se uspostavi električna energija", rekla je Magdalena Nikolić, učenik Srednje škole „Nikola Tesla“, Teslić.

"Mene fascinira njegov način razmišljanja. Da kažem zabluda oko brojeva ima dosta i teorija zavjera, to će biti moj dio koji pričam. Mislim da je svima veliki ponos i dika što naša škola nosi njegovo ime", rekla je Mia Đekanović, učenik Srednje škole „Nikola Tesla“, Teslić.

Ponosni i u školi. Đaci se veoma zainteresovani za ovu struku.

"Kolege mlađe pripravnici Jovan i Jovana su sa djecom pripremili život i djelo Nikole Tesle. Obrađeni su njegovi eksponati, njegov život i nedovršeni radovi. Ostaje mlađim generacijama da nastave", rekao je Bojan Radišković, profesor stručne grupe predmeta.

"Da pokažemo danas da pored svih tehnologija djeca su i dalje zainteresovana za znanje i danas uče na razne načine, a ne samo kreda sveska knjiga", rekla je Suzana Lipovčić, direktor Srednje škole „Nikola Tesla“, Teslić.

A učenici ove škole postižu vrhunske rezultate i kao mladi inovatori. Srednja škola „Nikola Tesla“ broji oko 600 đaka. Najveća je srednja škola na dobojskoj regiji i jedna od najboljih tehničkih škola u Republici.