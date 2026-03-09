Od lažne kovid potvrde do sramnog otkazivanja koncerta: Ovo su skandali Tonija Cetinskog

Hrvatski pjevač, Toni Cetinski, trebalo je da održi koncert u hali Spens u Novom Sadu, povodom Dana žena, ali ga je ipak otkazao i to samo nekoliko sati pred početak.

Razlog otkazivanja je šokirao mnoge. Cetinski je izjavio da: "Spens kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih".

Njegov skandalozni potez izazvao je lavinu komentara kako u Srbiji, tako i u Hrvatskoj, ali ovo nije prvi put da pjevač šokira javnost svojim potezima.

Afera "Kovid potvrde"

Toni Cetinski se tokom pandemije koronavirusa našao i pod istragom USKOK-a zbog sumnje da je kupio lažnu potvrdu o vakcinaciji.

Istraga tereti posrednike i medicinsku sestru da su u informacioni sistem neistinito unosili podatke o vakcinaciji niza poznatih ličnosti, za šta su naručioci plaćali najmanje 100 evra, a na tom spisku našao se i Toni Cetinski.

Toni je ovako o tome govorio:

"Ja nisam ni kupio, ni želio taj kovid sertifikat. Svaki dan su mi ljudi nudili sertifikat, ali ja ga nikad nisam prihvatio", ali dokazi govore drugačije.

Prema zvaničnim inspekcijskim nadzorima MUP-a Hrvatske, sporni sertifikat mu je izdat 8. novembra 2021. godine, a pjevač ga je koristio čak tri puta za prelazak granice - na prelazima Slavonski Brod, Bajakovo i Orahovlje.

Automobilom usmrtio čovjeka

Najmračnija mrlja u njegovom životu dogodila se u novembru 2017. godine, kada je svojim automobilom u Rovinju naletio na Ibrahima Kevljanina, nakon čega je uslijedio tragičan ishod.

Cetinski se branio tvrdnjama da je vozio "osam na sat", da nije bio pijan ni drogiran, te da je nesrećni čovjek "definitivno ležao na putu".

Toni Cetinski se nije pojavio na sahrani stradalog čovjeka, što mu je javnost tada najviše zamerila.

Pravdao se riječima da "nije mogao da skupi snage" i da nije dobro, te da ne želi da mu iko insinuira "grozne stvari".

Tonijevi roditelji bili privedeni

Godine 2014. velika pravna i porodična drama je zadesila familiju hrvatskog muzičara.

Otac i majka Tonija Cetinskog tada su bili privedeni usljed sumnji da su pokušali da lažiraju poresku dokumentaciju.

Međutim, ova agonija je kratko trajala, jer je sudija već u 15 časova istog dana, nakon što je pažljivo sagledao argumente tužioca, oslobodio bračni par i poslao ih kući.

Ubrzo se putem Fejsbuka oglasio Tonijev brat, Mateo, čije riječi o ovom potresnom događaju prenosimo u originalu:

"Nakon što je sudija u 15 sati preslušao argumentacije tužitelja, sudija je moje roditelje pustio isti čas. Dakle samo radi neargumentovanih naklapanja moji su roditelji uslikani sa lisicama, prenoćili su sjedeći, prozivali na medijski linč.. Dalje da ne govorim jer mi srce doslovno puca. Gdje je tu logika? Gdje je tu pravda? Kako da te slike sad izbrišem iz mozga?"

Na ovu bratovljevu izjavu, Toni se nadovezao kratkim i oštrim pitanjem: "Pušteni bez pogovora i razmišljanja i šta sad?".

Podsjetimo, juče se oglasio i otkrio da čvrsto stoji iza odluke da otkaže koncert u Spensu.

"Odluka je pala"

"Nakon što sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu u ovom terminu neće održati. U posljednjim danima upoznat sam s brojnim svjedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Kao čovjek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osjećam odgovornost da na to ne ostanem ravnodušan.

Želim jasno reći da prema publici u Srbiji osjećam veliko poštovanje i zahvalnost. Godinama me tamo dočekuju s ljubavlju i pjesmom, otvorena srca pa vjerujem da će i ovu moju odluku razumijeti, a ne osuditi. Ova odluka nije donesena protiv bilo koga, niti iz želje za podijelama, nego upravo suprotno iz želje da muzika ostane ono što je uvijek bila, prostor susreta, emocije i zajedništva izvan političkog konteksta koji se ovdje dogodio. Vjerujem da će doći vrijeme i mjesto gdje ćemo se ponovno okupiti bez tereta prošlosti i pjevati zajedno", napisao je Toni Cetinski, a u objavi je još naveo da se osjeća "spokojno".

Ovim povodom oglasili su se iz hale Spens.

"Izuzetno nam je žao što će mnogobrojna publika i obožavaoci Tonija Cetinskog ostati uskraćeni za još jedan muzički spektakl. Umjesto da ovo bude noć za pamćenje, naročito na jedan međunarodni praznik Dan žena, svi koji su se radovali ponovo susretu sa muzičarom, koji je u istoj ovoj dvorani održao nezaboravne koncerte, moraće da se zadovolje ovom informacijom", kažu iz Spensa.

U upravi Spensa sa žaljenjem konstatuju "da je još jednom umjesto ljubavi, prijateljstva, sporta i mladosti u prvi plan izbila zlonamjernost onih koji su prouzrokovali ovakvu odluku".

(Telegraf.rs)