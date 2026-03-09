Poreska uprava: Za dva mjeseca više od 700 miliona KM prihoda

Poreska uprava Republike Srpske je u prva dva mjeseca na račun javnih prihoda prikupila 705,7 miliona KM, što je za 60,6 miliona KM ili devet odsto više u odnosu na lani, izjavio je direktor Uprave Goran Maričić.

Posmatrano po grupama javnih prihoda, Maričić je naveo da naplata direktnih poreza u prva dva mjeseca bilježi rast od 11 odsto, doprinosa za devet odsto, dok je povećanje naplate po osnovu ostalih javnih prihoda 10 odsto.

Kada je riječ o doprinosima, Maričić je naveo da je naplata u periodu januar-februar iznosila 466,1 miliona KM, što je za 38 miliona KM više nego u istom periodu 2025. godine.

Naglasio je da je naplata doprinosa za Fond penzijsko-invalidskog osiguranja /PIO/ i Fond zdravstvenog osiguranja veća za po devet odsto, a za 12 odsto za Fond dječije zaštite naplata doprinosa.

"Direktni porezi su prva dva mjeseca ove godine naplaćeni u iznosu od 142,5 miliona KM, što je za 14 miliona KM više nego u uporednom periodu prethodne godine", istakao je Maričić.

Prema njegovim riječima, najveća naplata kod direktnih poreza ostvarena je kod poreza na dohodak i to 80,6 miliona KM, što je za 16 odsto više, saopšteno je iz Poreske uprave.

Osim toga, rast naplate bilježi i porez na dobit, koji je naplaćen u iznosu od 57,2 miliona KM, što je za četiri odsto više u odnosu na period januar-februar 2025. godine.

Kod ostalih javnih prihoda, naplata u prva dva mjeseca ove godine iznosila je 97,1 miliona KM ili 8,6 miliona KM više u odnosu na isti period lani.

Po osnovu taksa i naknada prikupljen je 44,1 milion KM ili 10 odsto više, a nastavljen je i rast naplate prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću i to za 15 odsto.

"Što se tiče samo februara ove godine, naplata je iznosila 380,4 miliona KM, što je za 23,6 miliona KM ili sedam odsto više u odnosu na februar prethodne godine", zaključio je Maričić.