Na nekim pumpama u BiH gorivo jeftinije 40 feninga nego na drugim

Autor:

ATV

09.03.2026

15:21

На неким пумпама у БиХ гориво јефтиније 40 фенинга него на другим

Cijene dizela na benzinskim pumpama u Srpskoj ne prestaju da rastu.

Naime, kako rat na Bliskom istoku uzima maha, tako raste i pometnja na domaćem tržištu naftnih derivata, oličena u mijenjanju cijena maltene na dnevnom nivou.

Pojedini naftaši litar dizela već su digli na 2,9 KM. Na drugim pumpama gorivo još nije dostiglo ovaj iznos, ali je pitanje dana, da ne kažemo sata, kada će i oni zaračunati nove, više cijene.

Trenutno, cijene dizela su poprilično različite od regije do regije, od grada do grada, od pumpe do pumpe… Ta razlika ide i do 40 feninga po litru…

Iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Srpske naglašavaju da se cijena dizela kreće u rasponu od 2,5 do 2,9 KM.

"Pojedine pumpe i dalje prodaju stare zalihe, tako da su i cijene na njima niže. One koje su počele da nabavljaju gorivo po višim cijenama, korigovali su naviše i svoje cijene. U svakom slučaju, poskupljenja su izvjesna i u narednom periodu, s obzirom na to da poskupljuje nafta na svjetskoj berzi. Možemo očekivati da će litar, veoma brzo, na svim pumpama biti 3 KM", kažu za "Srpskainfo" u ovoj grupaciji.

Podsjetimo, početkom marta, litar je u prosjeku koštao 2,3 KM.

To znači da je gorivo, u međuvremenu, poskupilo za 60 feninga ili oko 25 odsto. Praktično, za rezervoar od 50 litara početkom mjeseca bilo je potrebno 115 maraka, a sada i više od 140 KM.

