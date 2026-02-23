Logo
"Krstovi sa srpskih grobalja najvjerovatnije završili u starom gvožđu"

Izvor:

SRNA

23.02.2026

17:04

"Крстови са српских гробаља највјероватније завршили у старом гвожђу"
Foto: eparhija-gornokarlovacla.hr

Policija u Vrbovskom utvrđuje sve okolnosti u vezi sa uništavanjem stotinjak krstova starih više vijekova na dva pravoslavna groblja u ovom dijelu Gorskih Kotara, ali je najvjerovatnije da su odvezeni u staro gvožđe, rekao je zamjenik gradonačelnika Vrbovskog iz srpske zajednice Milan Mamula.

On je naveo da su svi šokirani činjenicom da je neko pravoslavna obilježja i dio tradicije i kulture Srba tog kraja označio kao "šiljke koji ugrožavaju bezbjednost".

Odsječeni krstovi stari vijekovima

"Pravoslavni krstovi su, po našim saznanjima, posječeni krajem januara. Na groblju na Ljubošini je posječeno sedamdesetak krstova i devet na Trnovoj poljani. Zna se da je gradski komunalni redar izjavio da je služba uklonila te krstove, najvjerovatnije su odrezani „flekom“ i odvezeni u staro gvožđe", izjavio je Mamula za RTS.

Dodao je da je prvo rečeno da je riječ o "rđavim špicevima" koji su ugrožavali bezbjednost posjetilaca oba groblja, a zatim da "kvare estetiku groblja".

Mamula je istakao da je riječ o metalnim krstovima koji nisu bilo koga ugrožavali, jer se tu nalaze već vijekovima i nikada niko nije povrijeđen.

"Izbor uklanjanja nečega zbog toga da li je lijepo ili ne, nije baš ispravan. Ima mnogo stvari koje mnogima od nas nisu lijepe, pa se ne uklanjaju. Jednostavno, ovo je kultura, tradicija, običaj pokopa naših pokojnika na ovom području i mi se nadamo da ćemo dostojanstveno obilježiti i možda vratiti replike tih krstova pod kojim su sahranjeni naši preci", rekao je Mamula.

On je istakao da je informacija da su na dva lokalna groblja odsječeni krstovi koji su tu nekoliko stotina godina zaprepastila Srbe u Vrbovskom.

"Prvenstveno su bili šokirani mještani tih naselja kada su shvatili šta se dogodilo. Sve nas je stvarno pogodilo, jer nismo očekivali da će se tako nešto dešavati u našem gradu, koji je primjer tolerancije i dobrog života ljudi koji u njemu žive", naveo je Mamula.

Izrazio je nadu da ovaj incident neće narušiti takve međuljudske odnose.

Stari običaji i kulturno nasljeđe tog kraja

Mamula je ukazao da je istorija metalnih krstova u ovom dijelu Hrvatske duga više stotina godina, te da je u tom kraju bio običaj kada umre glava porodice da se sa kola skine veliki točak i od njega iskuje krst.

"Kada bi preminuo neko drugi od ukućana onda bi se skidao manji točak sa kola i od njega se kovao manji krst", dodao je on.

Vrbovsko pripada Primorsko-goranskoj županiji i prema posljednjem popisu stanovništva brojalo je oko 3.500 stanovnika, od kojih se 1.200 njih izjasnilo kao Srbi, što je oko 30 do 40 odsto stanovništva.

СПЦ

Društvo

Ako postite, ne treba to da govorite: Sveto pravilo mnogi su zaboravili

U saopštenju Eparhije gornjokarlovačke od subote, 21. februara, navodi se da je krstove uklonila nadležna komunalna služba, uz obrazloženje da je riječ o dotrajalim i oštećenim obilježjima koja su predstavljala potencijalnu opasnost.

Međutim, kako se dodaje, vjernici i potomci upokojenih čiji se grobovi nalaze na tim grobljima izrazili su zabrinutost, navodeći da o planiranom uklanjanju nisu bili prethodno obaviješteni, kao i da su pojedini krstovi bili očuvani i stabilni.

Eparhija je od nadležnih institucija i predstavnika lokalne samouprave, zatražila potpuno razjašnjenje okolnosti pod kojima je došlo do uklanjanja krstova, kao i informaciju o tome gdje se uklonjena obilježja trenutno nalaze i na koji način će biti tretirana.

Takođe, Eparhija je zatražila da se krstovi vrate na groblja i da se šteta u potpunosti sanira, s obzirom na to da su krstovi stari nekoliko stotina godina i predstavljaju spomenike kulture.

