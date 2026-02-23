Аутор:Теодора Беговић
23.02.2026
19:22
Повећање вриједности непокретности која би требало да буде већа за 25,8 одсто, ако одборници то прихвате, било је у фокусу скупштинског засједања. Градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић прије него што је напустио сједницу, поносно поручује одборницима али и грађанима -ко не може да плати цијену живота у центру, нека прода имовину и исели се.
"Живот у центру кошта више него живот на Петрићевцу, живот на Петрићевцу кошта више него живот у Мотикама, а у Мотикама пуно више него у Поткозарју. Деси се да је некоме неко био веома имућан па је оставио сину или унуку стан од 150 квадрата у центру, а тај неко не буде толико способан и не може да издржи трошкове живота у центру у стану или кући од 150 квадрата. Онда то људи треба да прихвате, иселе се и иду тамо гдје се може", навео је градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
Веће повећање вриједности непокретности није прихватљиво јер би угрозило животни стандард свих грађана, истиче одборник Драган Лукач. Каже да треба омогућити грађанима да живе боље, а не гурати их на ивицу егзистенције.
"Не можемо сматрати сваког нашег домаћина који има 10 квадрата више по члану своје породице да је богаташ и да га треба опорезовати као неког милионера. То је апсолутно непримјерено и не могу да се сложим са тим. Из тог разлога сматрам да не можемо да прихватимо да то у овој години буде 25 одсто и да ударамо на животни стандард свих наших грађана. Свакако да треба да обезбједимо нашим обичним људима да имају и 200 и 300 квадрата ако могу да имају, да нам грађани живе добро, а не само да живе на ивици егзистенције", казао је одборник у Скупштини града Бања Лука Драган Лукач.
Док градоначелник прича о новим поскупљењима, извјештаји јасно показују да финансијско стање у Бањалуци није добро. Акумулирају се проблеми и дугови у граду на Врбасу, иако је ове године усвојен највећи буџет до сада.
"Град се налази у врло катастрофалном финансијском стању. Не чуди ме што се данас дешава све ово са кашњењем исплата према свима, почевши од произвођача, пољопривредника, мљекара...до радника који траже своја права и могућност да им се повећају плате", јасан је предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић.
Одборници скупштинске већине предложили су амандман да порез буде увећан за 12,5 одсто умјесто предложених 25,8 одсто. На сједници се причало и о консолидованом извјештају и извршењу буџета за 2024. годину и првом дијелу 2025. године. Одборници истичу да су скоро сва одјељења у надлежности града Бања Лука прекорачила средства додјељеног буџета, што град доводи у све лошије финансијско стање. Какав ће епилог имати скупштинска расправа знаће се на сутрашњем засједању за када је најављен наставак сједнице.
