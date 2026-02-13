Са тржишта БиХ се повлаче одређене серије хране за бебе

13.02.2026
Са тржишта БиХ повлаче се одређене серије хране за бебе "Бебелак један", произвођача "Нутриција", јер су у примјени нови прагови за цереулид у формулама за бебе, саопштено је из Агенције за безбједност хране БиХ.
Ријеч је о "Бебелаку један" од 400 грама, серије 101464047 са роком трајања до 8. августа, серије 101472783 са роком до 3. октобра, серије 101483510 са роком трајања до 10. децембра, те серије 101487635 са роком трајања до 7. јануара 2027.
"У случају да се код беба након конзумације производа обухваћених опозивом, који се спроводи у више земаља у Европи, појаве симптоми као што су повраћање или дијереја, Европски центар за контролу и превенцију болести препоручује јављање љекару", наведено је у саопштењу.
Код тешких симптома, попут дехидрације или континуираног повраћања, неопходно је да се затражи хитна медицинска помоћ јер гастроинтестиналне сметње код беба могу брзо да доведу до озбиљних компликација, без обзира на узрок.
Компанија "Европа лијек фарма" је у својству увозника у БиХ обавијестила Агенцију о добровољном повлачењу и опозиву одређених серија млијечне формуле за бебе јер је то покренуо произвођач у складу са смјерницама Европске агенције за безбједност хране.
Агенција је доставила све расположиве информације на даље поступање надлежним инспекцијским органима.
