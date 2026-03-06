Kroz igru do dobrog djela: “Osmomartovska prodavnica” banjalučkih mališana

Dva dana su mališani iz banjalučkog naselja Rosulja plijenili pažnju svih prolaznika koji su se našli na maršuti duž ulice Kralja Petra II Karađorđevića.

Čim bi se školske obaveze, zajedno sa zadaćom, privele kraju veselo društvo bi prionulo na posao.

Tek procvale jagorčevine vrijedne ručice su brale, a potom i ukrasile, te spremili za prodaju. Našlo se tu i ostalih drangulija koje su sami napravili: od crteža do čestitki, pa i poneka narukvica i autić.

Sve su to iznijeli na štand i “radnja” je bila otvorena. Poput pravih trgovaca spremili su i rekao mi pano sa jasnom porukom:

“Srećan 8. mart. Iznenadite svoju ženu ili mamu.”

Djeca u banjalučkom naselju Rosulje

Nije trebalo dugo čekati da im se ovaj “marketinški trik” pokaže kao pun pogodak, a na ruku su im išli i osmijesi koje nisu skidali sa lica i s kojim su razoružali i one najprobirljivije mušterije.

Zastale bi bake i deke koje su krenule u prodavnicu po svježe voće i povrće, zastali bi i srednjoškolci, komšije, slučajni prolaznici.

Banja Luka Ko će u Banjaluci moći da radi duže za 8. mart?

Marka po marka, kako su sati odmicali, pazar je rastao. Pred sam zalazak sunce prodali su sve što su naumili i bilo je vrijeme da se “radnja” zatvori.

Nakon što su sve pospremili zasjeli su na zidić ispred zgrade. Prebrojali su novac , počastili se sokićima za uspješan posao, a onda su donijeli odluku da učine dobro djelo.

“Ajde da poklonimo pare Sergeju i za njegovo liječenje.” sinula im je ideja.

Brzo su se, uz “pozovi prijatelja” džoker, organizovali u zaputili do parka Mladen Stojanović. Tamo su sačekali Svjetlanu Bednaš i predali joj kovertu sa novcem koji su zaradili.

Djeca u banjalučkom naselju Rosulje

“Ovo je naš mali poklon za Sergeja i nadamo se da će sve biti dobro. Srećan vam 8.mart.” jedan je govorio za sve njih.

Svjetlana im se zahvalila od srca, a odmah je pao i dogovor da uskoro, zajedno sa Sergejem, ovo veselo društvo ide na kolače.

Hronika Žestoka tuča škaljaraca i kavčana za 8. mart: Uhapšene dvije osobe, policija traga za još tri

Svojevremeno je Duško Radović napisao:

“Djeca su ozbiljni ljudi.”

I, jedini kadra da svijet učine boljim mjestom za život.