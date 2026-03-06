Ko će u Banjaluci moći da radi duže za 8. mart?

Autor:ATV
06.03.2026
13:05
Komentari:0
Cvjećare na području grada, kao i specijalizovane trgovine za kućne ljubimce 8. marta moći će da rade duže u odnosu na propisano radno vrijeme i to od 8.00 do 21.00 čas, naveli su iz Gradske uprave Banjaluka.
Ovaj zaključak donesen je na inicijativu Komore samostalnih preduzetnika Republike Srpske i Područne komore samostalnih preduzetnika Banja Luka, odnosno samostalnih preduzetnika koji su izrazili potrebu za radom, zbog zadovoljavanja povećanih potreba građana na gore navedeni datum.
Zdravlje
Reagujte na vrijeme: Ovi simptomi ukazuju na ozbiljno oboljenje
Radnicima koji budu radili na naznačeni dan, poslodavac je dužan omogućiti ostvarivanje prava u skladu sa propisima o radu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
16
40
16
39
16
20
16
16
16
09
Trenutno na programu