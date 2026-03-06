Ko će u Banjaluci moći da radi duže za 8. mart?

Cvjećare na području grada, kao i specijalizovane trgovine za kućne ljubimce 8. marta moći će da rade duže u odnosu na propisano radno vrijeme i to od 8.00 do 21.00 čas, naveli su iz Gradske uprave Banjaluka.

Ovaj zaključak donesen je na inicijativu Komore samostalnih preduzetnika Republike Srpske i Područne komore samostalnih preduzetnika Banja Luka, odnosno samostalnih preduzetnika koji su izrazili potrebu za radom, zbog zadovoljavanja povećanih potreba građana na gore navedeni datum.

Radnicima koji budu radili na naznačeni dan, poslodavac je dužan omogućiti ostvarivanje prava u skladu sa propisima o radu.