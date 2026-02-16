Logo
Republički zavod za statistiku: Trećina preduzeća iz sektora trgovine

Izvor:

RTRS

16.02.2026

16:30

Komentari:

0
Gotovo trećina svih registrovanih preduzeća i preduzetnika u Republici Srpskoj i skoro jedna petina svih zaposlenih je iz trgovine, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

U Republici Srpskoj trgovina ima trend rasta gotovo svih ekonomskih pokazatelja i očekuje se da ih i dalje zadrži.

Najveće učešće u ukupnom prometu trgovine na malo prošle godine bilo je u nespecijalizovanim prodavnicama, odnosno velikim trgovačkim centrima koji se bave prodajom robe široke potrošnje, objavljeno je u časopisu "Pokazatelj".

Evidentan je kontinuiran rast i plata i broja zaposlenih u trgovine od

2020. godine.

Prema dostupnim podacima, investicije u oblasti trgovine u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu zabilježile su pad od 7,1 odsto, nakon što su 2023. godine imale rast od rekordnih 38,5 odsto.

U ukupno ostvarenom prometu u Republici Srpskoj prošle godine, oblast trgovine učestvuje sa najvećih 45,2 odsto.

Trgovina ima i najveći doprinos u dodatoj vrijednosti po faktorskim troškovima od 25 odsto.

Jedini pokazatelj gdje je ova oblast na posljednjem mjestu jeste stopa profitabilnosti i u prošloj godini je bila 9,8 odsto.

