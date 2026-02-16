Posljednja objava Roberta Duvala: Nekoliko dana pred smrt našalio se na društvenim mrežama

Robert Duval, legendarni glumac poznat po ikončnim ulogama u filmovima poput Kum i Apokalipsa danas, preminuo je u nedjelju u 96. godini. Samo nekoliko mjeseci prije smrti, u novembru, podijelio je dirljivu poruku sa svojim obožavateljima.

"Svim mojim obožavateljima želim srećan Dan zahvalnosti i sjajnu nadolazeću godinu. Bog vas blagoslovio", rekao je tada u video-klipu objavljenom na Fejsbuku.

Oproštaj supruge Lusijane

Vijesti o smrti potvrdila je Lusijana Duval, njegova supruga sa kojom je proveo više od 20 godina. U objavi na Fejsbuku u ponedjeljak napisala je da je holivudska legenda preminula mirno kod kuće, okružena ljubavlju i utjehom.

"Juče smo se oprostili od mog voljenog supruga, dragog prijatelja i jednog od najvećih glumaca našeg vremena. Svima je bio glumac nagrađen Oskarom, režiser i pripovjedač. Meni je bio jednostavno sve. Njegova strast prema zanatu bila je jednaka samo njegovoj dubokoj ljubavi prema likovima, dobroj hrani i druženju," napisala je i dodala da je voljena glumačka ikona u svojim brojnim ulogama dala sve svojim likovima i istini ljudskog duha koji su predstavljali.

"Čineći to, ostavlja nešto trajno i nezaboravno svima nama. Hvala vam na godinama podrške koju ste iskazivali Bobu i što ste nam dali ovo vrijeme i privatnost da proslavimo uspomene koje ostavlja za sobom.“ Njena posveta uključivala je i fotografiju para sa njihovog ranča u Virdžiniji, na kojoj poziraju sa konjem i dva psa.

Posljednje objave na društvenim mrežama

Duvalova posljednja objava na društvenim mrežama bila je poruka na Fejsbuku od 3. februara o njegovom filmu "Seconhand Lions" iz 2003. godine, u kojem glumi sa Hejli Džoel Osmentom i Majklom Keinom.

"Jednog dana tokom snimanja filma "Seconhand Lions", pobjegao je lav. Da se okrenuo u mom pravcu, danas ne bih bio ovdje!", našalio se Duval samo nekoliko dana prije smrti.