Преминуо борац за људска права Џеси Џексон

17.02.2026
12:46
Коментари:0
Амерички активиста за људска права Џеси Луис Џексон преминуо је у 85. години, наводи се у саопштењу његове породице.
"Са великом тугом објављујемо смрт поштованог Џесија Луиса Џексона. Мирно је преминуо јутрос, окружен породицом", наводи се у објави Џексоновог сина на друштвеним мрежама.
Џексон, свештеник и активиста, почео је борбу за људска и грађанска права шездесетих година, као ученик Мартина Лутера Кинга.
Градови и општине
Грађани пети дан траже утврђивање одговорности због трамвајске несреће
Два пута је био кандидат Демократске странке за предсједника САД и служио је као специјални изасланик Вашингтона у Африци за вријеме администрације бившег предсједника Била Клинтона.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму