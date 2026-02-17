Logo
Large banner

Преминуо борац за људска права Џеси Џексон

17.02.2026

12:46

Коментари:

0
Преминуо борац за људска права Џеси Џексон
Фото: Pixabay

Амерички активиста за људска права Џеси Луис Џексон преминуо је у 85. години, наводи се у саопштењу његове породице.

"Са великом тугом објављујемо смрт поштованог Џесија Луиса Џексона. Мирно је преминуо јутрос, окружен породицом", наводи се у објави Џексоновог сина на друштвеним мрежама.

Џексон, свештеник и активиста, почео је борбу за људска и грађанска права шездесетих година, као ученик Мартина Лутера Кинга.

трамвај сарајево

Градови и општине

Грађани пети дан траже утврђивање одговорности због трамвајске несреће

Два пута је био кандидат Демократске странке за предсједника САД и служио је као специјални изасланик Вашингтона у Африци за вријеме администрације бившег предсједника Била Клинтона.

Подијели:

Тагови :

preminuo

ljudska prava

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Кремљ открио детаље о преговорима у Швајцарској

Свијет

Кремљ открио детаље о преговорима у Швајцарској

5 ч

0
Трамп о војној интервенцији: Није неопходно

Свијет

Трамп о војној интервенцији: Није неопходно

7 ч

0
ЕУ

Свијет

Забрана увоза руске нафте кошта ЕУ више од 20 милијарди евра

7 ч

0
Пожар у Шпанији

Свијет

Петоро младих погинуло у пожару: Нека тијела изгорјела до непрепознатљивости

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

28

Битно: О продуженом боравку за дјецу

16

27

Ево како су Додик, Цвијановић и Минић честитали Карану

16

26

Невријеме у Требињу: Јак вјетар ломио гране и обарао рекламе

16

13

Ухапшени нападачи на сина Снежане Ђуришић! Сломили му ребра!

16

07

Филаделфија послије Пејна "везала" Џабарија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner