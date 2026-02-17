Jedna vrsta demencije uzima maha: Mladi su posebno ugroženi

Izvor:
17.02.2026
Zaboravili ste broj telefona koji znate godinama. Ušli ste na telefon da provjerite jednu poruku - a izašli 40 minuta kasnije bez sjećanja šta ste zapravo htjeli. Dijete vas ne čuje dok ga dozivate jer je "uronjeno" u ekran.
Možda je vrijeme da čujete izraz koji sve češće kruži među stručnjacima: digitalna demencija.
Iako nije zvanična medicinska dijagnoza, ovaj termin opisuje realan fenomen - slabljenje kognitivnih sposobnosti usljed prekomjernog oslanjanja na tehnologiju.
Pogađa i djecu i odrasle.
I najčešće je primjećuju drugi - prije nego mi sami.
Termin je 2012. popularizovao njemački neuronaučnik Manfred Špicer u knjizi "Digitalna demencija", u kojoj je upozorio da prekomjerna upotreba tehnologije može dovesti do slabljenja pamćenja, koncentracije i sposobnosti dubokog razmišljanja.
Već naredne godine, ljekari u Južnoj Koreji upozoravali su na porast ovog fenomena među mladima, koji više ne pamte ni sopstvene brojeve telefona jer sve delegiraju uređajima.
Suština je jednostavna: mozak funkcioniše po principu "koristi ga ili ga izgubi".
Kada mentalne napore stalno prebacujemo na telefon - određeni dijelovi mozga postaju pasivni.
Prema istraživanjima, prekomjerna upotreba pametnih telefona i igrica može poremetiti uravnotežen razvoj mozga, naročito kod djece i adolescenata.
Navodi se da digitalni sadržaji preterano stimulišu levu hemisferu (logiku i analitiku), dok desna, zadužena za kreativnost i koncentraciju, može ostati manje aktivna.
To dovodi do:
Stalna mentalna iscrpljenost uprkos fizičkom mirovanju.
Generacija Z provodi prosječno između 9 i 9,5 sati dnevno na uređajima.
Ako uzmemo u obzir osam sati sna, to znači da više od polovine budnog vremena provode u digitalnom svijetu.
Posebno zabrinjava pojava takozvane "digitalne kome" - stanje u kojem dijete uopšte ne reaguje dok mu se obraćate jer je potpuno uronjeno u ekran.
Odgovorite iskreno na sljedeća pitanja. Ako imate tri ili više potvrdnih odgovora, moguće je da ste u zoni digitalne zavisnosti:
Obratite pažnju na sljedeće znake:
Brzi test: dok dijete gleda sadržaj, postavite mu jednostavno pitanje. Ako vas ne čuje ili reaguje agresivno - to je znak visokog nivoa preopterećenosti.
Rješenje nije u potpunoj zabrani interneta, već u pametnom korišćenju.
Stručnjaci savjetuju:
Važno je napomenuti i nešto optimistično.
Studija objavljena u časopisu "Nature Human Behaviour", koja je obuhvatila više od 400.000 osoba starijih od 50 godina, pokazala je da redovno i aktivno korišćenje interneta može smanjiti rizik od demencije za 42 do 58 odsto.
Ključ je u načinu korišćenja.
Aktivno učenje, komunikacija i rješavanje problema jačaju takozvanu "kognitivnu rezervu".
Digitalna demencija možda nije zvanična dijagnoza, ali simptomi su realni.
Ako primjećujete da se oslanjate na telefon više nego na sopstveni mozak, vrijeme je da usporite.
Tehnologija je alat.
Pitanje je - ko upravlja kim?
