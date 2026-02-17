Лото резултати: Извучени бројеви у 14. колу

Извор:
Лото резултати 14. кола, које је извучено 17. фебруар 2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 5, 34, 28, 29, 15, 9, 4. Лото седмица у износу од 7.900.000 КМ није извучена.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 7.900.000 КМ извучени су бројеви:
5, 34, 28, 29, 15, 9, 4.
У игри Лото плус, за седмицу у износу 3.490.000 КМ извучени су бројеви:
37, 30, 21, 9, 8, 18, 2.
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 14. колу износила је 740.000 КМ, извучени су бројеви:
9 7 3 6 7 6
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
