Totalni haos u Brazilu: Hulk udario rivala šakom u glavu, opšta tuča bez crvenog

Izvor:

Kliks

09.03.2026

08:01

Komentari:

0
Fudbaleri Kruzerira i Atletiko Mineira noćas su igrali finalnu utakmicu prvenstva Mineira, savezne države u Brazilu, a obilježila ju je tuča igrača na terenu.

Kruzeiro je slavio s minimalnih 1:0 golom Kaioa Žoržea, koji je u 60. minuti postigao pogodak odluke na asistenciju Gersona, no ono o čemu svi pričaju desilo se u sudijskoj nadoknadi utakmice.

Haos na terenu i opšta tuča

Tada je došlo do totalnog haosa na terenu i opšte tuče igrača, a sve nakon duela golmana Atletiko Mineira i napadača Kruzerira.

Napadač Kruzeira Kristijan pao je preko golmana gostiju Eversona nakon što je on stigao prije do lopte, a onda Everson staje na njega i udara ga koljenima u glavu.

To je izazvalo ludnicu pred golom Atletiko Mineira i igrači su se potukli.

Posebnu pažnju privukao je sraman gest proslavljenog napadača Hulka, koji nastupa za Mineiro, a on je šakom s leđa u glavu udario Lukasa Romera.

Niko niko dobio crveni

Ono što je najnevjerovatnije od svega što se dešavalo, jeste činjenica da niti jedan igrač u cijelom haosu nije dobio crveni karton.

No, svakako je za očekivati da naknadno bude izrečen veliki broj kazni i suspenzija za igrače oba tima.

Inače, Kruzeiro je pobjedom postao prvak savezne države Mineiro.

Komentari (0)
