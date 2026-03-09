Totalni haos u Brazilu: Hulk udario rivala šakom u glavu, opšta tuča bez crvenog

Fudbaleri Kruzerira i Atletiko Mineira noćas su igrali finalnu utakmicu prvenstva Mineira, savezne države u Brazilu, a obilježila ju je tuča igrača na terenu.

Kruzeiro je slavio s minimalnih 1:0 golom Kaioa Žoržea, koji je u 60. minuti postigao pogodak odluke na asistenciju Gersona, no ono o čemu svi pričaju desilo se u sudijskoj nadoknadi utakmice.

Haos na terenu i opšta tuča

Tada je došlo do totalnog haosa na terenu i opšte tuče igrača, a sve nakon duela golmana Atletiko Mineira i napadača Kruzerira.

Napadač Kruzeira Kristijan pao je preko golmana gostiju Eversona nakon što je on stigao prije do lopte, a onda Everson staje na njega i udara ga koljenima u glavu.

To je izazvalo ludnicu pred golom Atletiko Mineira i igrači su se potukli.

🚨 UNREAL SCENES! 🤯



A real WAR broke out between the players of Cruzeiro and Atletico Mineiro today. 🇧🇷



pic.twitter.com/XJgJTWv7qh — Polymarket FC (@PolymarketFC) March 9, 2026

Posebnu pažnju privukao je sraman gest proslavljenog napadača Hulka, koji nastupa za Mineiro, a on je šakom s leđa u glavu udario Lukasa Romera.

Niko niko dobio crveni

Ono što je najnevjerovatnije od svega što se dešavalo, jeste činjenica da niti jedan igrač u cijelom haosu nije dobio crveni karton.

No, svakako je za očekivati da naknadno bude izrečen veliki broj kazni i suspenzija za igrače oba tima.

Inače, Kruzeiro je pobjedom postao prvak savezne države Mineiro.