Cijene nafte satima u padu

Američki predsjednik Donald Tramp poručio je kako bi rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao uskoro da se završi, ističući da vojna operacija napreduje znatno brže od prvobitno planiranog rasporeda. Njegove izjave donekle su smirile potrese na finansijskim tržištima, nakon što su cijene nafte i akcija proteklih dana snažno oscilirale.

Cijene nafte satima padaju

U telefonskom intervjuu za Si-Bi-Es njuz Tramp je rekao kako je rat „praktično završen“.

„Mislim da je rat vrlo kompletan, zapravo gotovo završen“, rekao je američki predsjednik, dodajući da je vojna operacija „daleko ispred“ početnog plana koji je predviđao trajanje od četiri do pet sedmica.

Govoreći o stanju iranskih snaga, Tramp je ustvrdio kako je njihova vojna infrastruktura teško oslabljena.

„Nemaju mornaricu, nemaju komunikacije, nemaju ni vazdušne snage“, rekao je.

Zanimljiva su i kretanja cijena nafte, koje od vrhunca dostignutog tokom vikenda sada padaju. U proteklih nekoliko časova cijene su pale za više od 10 dolara, pa se mnogi pitaju da li je to povezano i sa Trampovim posljednjim izjavama o mogućem kraju rata. Tramp bi se večeras (nakon zatvaranja berzi) trebalo da obrati javnosti na konferenciji za medije na Floridi, prije povratka u Vašington.

Tržišta reagovala

Nakon što su njegove izjave objavljene, američke berze nadoknadile su ranije gubitke. Indeks S&P 500 porastao je za oko jedan odsto, dok su cijene nafte i prinosi na američke državne obveznice pali.

Cijena nafte pala je ispod 90 dolara po barelu, nakon što je tokom vikenda na tržištima nakratko premašila 118 dolara. Pad je uslijedio dok su najveće svjetske ekonomije razmatrale koordinisane mjere za obezbjeđivanje hitnih energetskih zaliha, a Trampove izjave podstakle su očekivanja mogućeg završetka sukoba.

Uprkos smirivanju tržišta, ključni pomorski pravac za globalnu trgovinu naftom – Hormuški moreuz – i dalje je gotovo zatvoren. Još nije dogovoreno kako će države obezbijediti siguran prolazak brodova kroz to područje.

Tramp je za Si-Bi-Es izjavio da se saobraćaj brodova kroz moreuz postepeno povećava te da „razmišlja o preuzimanju kontrole“ nad tim plovnim putem, ali nije pojasnio koje bi konkretne poteze njegova administracija mogla preduzeti.

Hormuški moreuz i dalje problem

Američki predsjednik razgovarao je i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o situaciji u Iranu i ratu u Ukrajini, izvjestila je ruska novinska agencija TASS, pozivajući se na Putinovog savjetnika Jurija Ušakova.

Rat u Iranu dolazi u trenutku kada se Tramp već suočava sa unutrašnjim političkim pritiscima zbog inflacije uoči američkih izbora na polovini mandata. Sukob je dodatno podigao cijene goriva u SAD.

Tramp je u nedjelju izjavio kako je cijena nafte od 100 dolara po barelu „mala cijena za platiti“, dodajući da će troškovi „brzo pasti kada se završi uništavanje iranske nuklearne prijetnje“.

Zbog gotovo potpunog zatvaranja Hormuškog moreuza, najveći svjetski izvoznik nafte, Saudijska Arabija, bio je prisiljen da smanji proizvodnju. Slične poteze povukli su i Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt i Irak.

U međuvremenu su ministri finansija grupe G7 poručili kako su spremni da preduzmu sve potrebne mjere za stabilizaciju globalnog snabdijevanja energijom, uključujući i moguće puštanje strateških rezervi nafte, iako konačna odluka o tome još nije donesena.