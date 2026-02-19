Кремљ: Спорт не треба да буде жртва политике

Извор:
СРНА
19.02.2026
12:31
Коментари:0
Спорт никада не треба да постане жртва политике, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Коментаришући изјаве из Кијева да ће украјински званичници бојкотовати Параолимпијске игре због одлуке да се руским и бјелоруским спортистима дозволи учествовање под националним обиљежјима, Песков је истакао да се Москва "категорично не слаже" са таквим ставом.
Министарство спољних послова Украјине и украјинског Министарство омладине и спорта објавили су јуче заједничко саопштење у којем се наводи да ће њихови званичници бојкотовати Параолимпијске игре уколико организатори на размотре ранију одлуку да се руским и бјелоруским спортистима дозволи да носе национална обиљежја на такмичењу.
