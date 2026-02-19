Logo
Продужите батерију телефона сатима: Ево шта је највише троши

Курир

19.02.2026

12:32

0
Фото: Steve Johnson/Pexels

Сценарио "Ујутру напуњен, већ у подне на измаку" све је чешћи код паметних телефона. Прва помисао корисника је да је батерија дотрајала и да је вријеме за замјену.

Међутим, искуства из сервиса показују да код више од половине уређаја стање батерије и даље прелази 85 одсто, док је убрзано хемијско старење стварно присутно у мање од трећине случајева. Проблем је често негде другдје.

Тихи потрошачи у позадини

Главни "кривци" су апликације које раде у позадини. Затварање апликације не значи да престаје њено активно коришћење процесора, локације и мреже.

Сервиси за поруке стално ослушкују нотификације, навигационе апликације повремено активирају ГПС, а многе апликације унапријед учитавају садржај како би се брже покренуле - све то троши енергију.

Екран и начин коришћења

Екран је други велики фактор потрошње. Висока фреквенција освјежавања од 120 Хз, велика освјетљеност и функције попут приказа информација на угашеном екрану значајно смањују аутономију.

Брзо пуњење само по себи не убрзава хабање батерије, али коришћење телефона током пуњења, посебно играње или гледање видеа, подиже температуру и може убрзати хабање

Разлика између старења и потрошње

Старење батерије значи мањи укупни капацитет, али не нужно брже пражњење у јединици времена. Најчешће је осјећај да батерија "нестаје пред очима" посљедица превелике тренутне потрошње, а не саме батерије.

Уз правилна подешавања могуће је продужити аутономију и без сервиса. Ограничавање рада апликација у позадини, снижавање фреквенције освјежавања, аутоматска освјетљеност и повремени рестарт система често доносе видљиву разлику.

Како продужити трајање батерије

Искључивање непотребних бежичних веза и коришћење режима штедње енергије може продужити рад телефона сатима, чак и са старијом батеријом.

Закључак је једноставан: брза потрошња батерије ријетко је проблем који се рјешава само замјеном батерије. Неколико минута оптимизације система често доноси више него што се очекује.

Мобилни телефон

baterija

пуњење

