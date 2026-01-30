Vujadin Savić ponovo napadnut: Završio s Mirkom u policiji?

Izvor:
Mondo.rs
30.01.2026
07:42
Komentari:0
Bivši fudbaler Vujadin Savić, ponovo je napadnut samo mjesec i po dana nakon incidenta u jednom tržnom centru.
Savić je nedavno fizički napadnut ispred teretane na Konjarniku, u kojoj redovno trenira.
Prema navodima izvora bliskih istrazi, incident se dogodio u večernjim satima, kad mu je prišao zasad nepoznati muškarac i bez povoda ga udario.
"Vujadin je napadnut ispred teretane na Konjarniku. Prišao mu je nepoznati muškarac i fizički ga napao. Nakon incidenta, Savić je zajedno sa suprugom Mirkom Vasiljević otišao u policiju kako bi dao izjavu i prijavio događaj. Tom prilikom izuzeti su i snimci sa sigurnosnih kamera u okolini objekta", navode iz emisije "Ekskluzivno".
Prema nezvaničnim informacijama, Savić u napadu nije zadobio teže telesne povrede.
Istraga će utvrditi sve okolnosti.
Ovo nije prvi neprijatan incident s kojim se bivši fudbaler suočava u posljednje vrijeme. Početkom decembra prošle godine Savić je s prijateljima boravio u jednom beogradskom tržnom centru, gdje je, prema svjedočenjima, grupa mladića najpre počela da ga verbalno provocira. Situacija je ubrzo eskalirala u fizički sukob.
(Mondo)
Scena
2 d0
Scena
2 d0
Scena
3 d0
Scena
3 d0
Najnovije
Najčitanije
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Trenutno na programu