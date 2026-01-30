Logo
Vujadin Savić ponovo napadnut: Završio s Mirkom u policiji?

Вујадин Савић поново нападнут: Завршио с Мирком у полицији?
Foto: Instagram

Bivši fudbaler Vujadin Savić, ponovo je napadnut samo mjesec i po dana nakon incidenta u jednom tržnom centru.

Savić je nedavno fizički napadnut ispred teretane na Konjarniku, u kojoj redovno trenira.

Prema navodima izvora bliskih istrazi, incident se dogodio u večernjim satima, kad mu je prišao zasad nepoznati muškarac i bez povoda ga udario.

"Vujadin je napadnut ispred teretane na Konjarniku. Prišao mu je nepoznati muškarac i fizički ga napao. Nakon incidenta, Savić je zajedno sa suprugom Mirkom Vasiljević otišao u policiju kako bi dao izjavu i prijavio događaj. Tom prilikom izuzeti su i snimci sa sigurnosnih kamera u okolini objekta", navode iz emisije "Ekskluzivno".

Nije zadobio povrede

Prema nezvaničnim informacijama, Savić u napadu nije zadobio teže telesne povrede.

Istraga će utvrditi sve okolnosti.

Nije prvi incident

Ovo nije prvi neprijatan incident s kojim se bivši fudbaler suočava u posljednje vrijeme. Početkom decembra prošle godine Savić je s prijateljima boravio u jednom beogradskom tržnom centru, gdje je, prema svjedočenjima, grupa mladića najpre počela da ga verbalno provocira. Situacija je ubrzo eskalirala u fizički sukob.

(Mondo)

