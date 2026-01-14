Prodanović: Od Vlade Srpske šest miliona KM za više projekata, među kojima i vrtić

Vlada Republike Srpske odobrila je šest miliona KM za kapitalne i infrastrukturne projekte u Bratuncu u ovoj godini, a milion KM je već i uplaćen što omogućava da opština do proljeća raspiše tender i izabere izvođača za izgradnju vrtića kapaciteta 300 mjesta, izjavio je načelnik Lazar Prodanović.

- To nam omogućava i da nastavimo eksproprijaciju zemljišta za izgradnju putne zaobilaznice oko urbanog dijela Bratunca - rekao je Prodanović i zahvalio Vladi Republike Srpske.

Prodanović je naveo da je planirano i čišćenje korita rječica koje protiču kroz Bratunac, s ciljem sprečavanja poplava koje one mogu da izazovu.

Prema Prodanovićevim riječima, sredstva Vlade Republike Srpske u ovoj godini biće iskorištena za nastavak širenja gradskog vodovoda od Bratunca do Kravice i Konjević Polja, za zamjenu krova i rekonstrukciju sportske dvorane, zamjenu krovova na postojećoj zgradi obdaništa i Osnovnoj školi "Vuk Karadžić", kao i za sanaciju štete od poplave i uređenje izletišta "Rajska plaža", te u selu Tegare.

- Biće nastavljeno i uređenje i asfaltiranje lokalnih puteva, te parkirališta u Bratuncu - rekao je Prodanović za Srnu.

Opštini Bratunac odobreno je šest miliona KM u okviru Programa javnih investicija za koje će, iz budžeta u ovoj godini, biti izdvojeno 147.740.700 KM. Vlada Republike Srpske odredila je prioritetne projekte koje će podržati, među kojima i u Bratuncu.