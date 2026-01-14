Logo
Large banner

Prodanović: Od Vlade Srpske šest miliona KM za više projekata, među kojima i vrtić

14.01.2026

10:17

Komentari:

0
Продановић: Од Владе Српске шест милиона КМ за више пројеката, међу којима и вртић

Vlada Republike Srpske odobrila je šest miliona KM za kapitalne i infrastrukturne projekte u Bratuncu u ovoj godini, a milion KM je već i uplaćen što omogućava da opština do proljeća raspiše tender i izabere izvođača za izgradnju vrtića kapaciteta 300 mjesta, izjavio je načelnik Lazar Prodanović.

- To nam omogućava i da nastavimo eksproprijaciju zemljišta za izgradnju putne zaobilaznice oko urbanog dijela Bratunca - rekao je Prodanović i zahvalio Vladi Republike Srpske.

Prodanović je naveo da je planirano i čišćenje korita rječica koje protiču kroz Bratunac, s ciljem sprečavanja poplava koje one mogu da izazovu.

Prema Prodanovićevim riječima, sredstva Vlade Republike Srpske u ovoj godini biće iskorištena za nastavak širenja gradskog vodovoda od Bratunca do Kravice i Konjević Polja, za zamjenu krova i rekonstrukciju sportske dvorane, zamjenu krovova na postojećoj zgradi obdaništa i Osnovnoj školi "Vuk Karadžić", kao i za sanaciju štete od poplave i uređenje izletišta "Rajska plaža", te u selu Tegare.

- Biće nastavljeno i uređenje i asfaltiranje lokalnih puteva, te parkirališta u Bratuncu - rekao je Prodanović za Srnu.

Opštini Bratunac odobreno je šest miliona KM u okviru Programa javnih investicija za koje će, iz budžeta u ovoj godini, biti izdvojeno 147.740.700 KM. Vlada Republike Srpske odredila je prioritetne projekte koje će podržati, među kojima i u Bratuncu.

Podijeli:

Tag:

Lazar Prodanović

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Нема изборне кампање за поновљене изборе

Republika Srpska

Nema izborne kampanje za ponovljene izbore

17 h

0
Цвијановић: Суд забрањује да се заједничким називају институције у којима раде три народа

Republika Srpska

Cvijanović: Sud zabranjuje da se zajedničkim nazivaju institucije u kojima rade tri naroda

17 h

2
Додик: Наступајућа година да буде година стабилности, успјеха и заједништва

Republika Srpska

Dodik: Nastupajuća godina da bude godina stabilnosti, uspjeha i zajedništva

20 h

8
Каран: Нова година да донесе напредак и благостање

Republika Srpska

Karan: Nova godina da donese napredak i blagostanje

20 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

46

Tramp "zaratio" sa premijerom Grenlanda: "Ne znam ko je on, ali je u problemu"

12

42

Rezerve deviza i zlata Rusije dostigle istorijski maksimum

12

38

Šok, amater pobijedio Sinera u Australiji

12

33

Čekanja na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina

12

32

Užasan prizor u centru grada: Muškarac pronađen mrtav u lokvi krvi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner