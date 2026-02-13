Logo
Košarac: Kad nestane tema bošnjački političari se hvataju za fantomske NATO integracije

Izvor:

SRNA

13.02.2026

12:07

Komentari:

0
Сташа Кошарац
Foto: ATV

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da se bošnjački političari, kad god im nestane tema za zamlaćivanje javnosti, hvataju za nepostojeće, fantomske NATO integracije.

- BiH neće u NATO, ma koliko /Elmedin/ Konaković, /Zukan/ Helez i ostatak ekipe sanjali o tome. Niko im ne brani da sanjaju, ali to će im, kao i mnogo šta drugo, ostati nedosanjani san - rekao je Košarac Srni reagujući na tvrdnju Heleza da je BiH "na korak bliže ka članstvu u NATO".

Košarac je istakao da konačno treba da shvate da je realnost Rezolucija o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske.

"Politike lidera Milorada Dodika i državnog rukovodstva Srpske su više nego jasne, dosljedne i nepromijenjene - saradnja sa NATO-om nije sporna, ali bez prejudiciranja članstva u ovom vojnom savezu", podsjetio je on.

Napomenuo je da bošnjačkim zvaničnicima ne odgovara ta politika i da je to njihov problem, te da zbog toga i žele da biraju Srbe koji će ih slušati.

"Milorad Dodik, naravno, nije izbor bošnjačke politike. Zato im je nepoželjan. Dodik sluša glas srpskog naroda, a ne sarajevske snove i želje. On je u funkciji Srpske, a ne političkog Sarajeva i stranaca", ukazao je on.

Prema njegovim riječima, bošnjački političari su imali šansu da brane suverenitet BiH kada je lažni visoki predstavnik nametao odluke i montirao politički proces protiv Dodika.

"Zašto nisu podržali Dodika", upitao je Košarac i dodao da nisu smjeli, jer su Šmitovi poslušnici.

Spremni su, kaže, da rade sve protiv Dodika, a kasnije i protiv Srpske, ali neće podržati zatvaranje OHR-a i donošenje zakona o Ustavnom sudu BiH bez stranaca.

Zaključio je da bošnjački političari žele da budu vazali stranaca, umjesto da razvijaju dijalog i dogovor sa legitimnim predstavnicima srpskog i hrvatskog naroda.

Tagovi :

Elmedin Konaković

Staša Košarac

Komentari (0)
