Policijski službenici Regionalne protiveksplozivne jedinice Rijeka, u saradnji sa istarskim policajcima, jutros su uspješno sproveli akciju premiještanja i uništavanja avionske bombe zaostale iz Drugog svetskog rata koja je pronađena krajem februara u Pazinu.

Eksplozivna naprava je otkrivena 27. februara tokom radova u ulici Dinka Trinajstića, nakon čega je područje obezbijeđeno od strane policije, a bomba je bila pod nadzorom do današnje akcije uklanjanja.

Kako je objasnio komandant Regionalne protiveksplozivne jedinice Rijeka Zdravko Delač, radi se o nemačkoj avionskoj bombi tipa SC250, teške oko 250 kilograma, koja datira iz Drugog svjetskog rata.

"Zbog svojih karakteristika i položaja na kojem se nalazila, nije bilo moguće bezbjedno je uništiti na mjestu pronalaska kontrolisanom eksplozijom. Stoga smo je bezbjedno uklonili i transportovali na bivši vojni poligon Marlera, gdje je izvršeno uništavanje", rekao je Delač, prenosi 24sata.

Policija je jutros oko 8 časova započela akciju premiještanja. Bomba je prvo uklonjena sa mjesta pronalaska i transportovana iz naseljenog područja, nakon čega je transportovana na poligon Marlera u Ližnjanu. Tokom samog transporta i uništavanja, pristup području poligona bio je ograničen i sa kopna i sa mora.

Policija ističe da je reč o zahtevnoj i složenoj operaciji, zbog čega su u svim fazama preduzete posebne mere kako bi se osigurala zaštita života građana i njihove imovine.

Policijska uprava Istarske podsjeća da se u Hrvatskoj i dalje povremeno pronalaze zaostale mine i eksplozivne naprave, kako iz Drugog svjetskog rata, tako i novijeg perioda. Takvi predmeti se najčešće otkrivaju na deponijama otpada, pored puteva, u moru ili na kopnu tokom poljoprivrednih i građevinskih radova.

Policija stoga još jednom apeluje na građane da, ako primijete predmete koji podsećaju na eksplozivne naprave, ne pokušavaju da ih dodiruju ili sami uklanjaju, već da odmah obavijeste policiju.