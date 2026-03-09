Logo
Large banner

Kazne i do 1.000 KM za paljenje korova bez najave

Izvor:

RTRS

09.03.2026

08:41

Komentari:

0
Казне и до 1.000 КМ за паљење корова без најаве
Foto: Printscreen/Youtube

Iako proljeće tek dolazi, neodgovorno paljenje već prijeti šumskim površinama i naseljima, a vatrogasci bilježe intervencije zbog paljenja trave i niskog rastinja. Pero Limić, načelnik Odjeljenja za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara Uprave za policijsku podršku MUP-a Republike Srpske, u Jutarnjem programu RTRS-a, rekao je da nekontrolisano paljenje ima velike posljedice za prirodu a predstavlja i opasnost za stanovništvo.

- U prethodnoj godini u Republici Srpskoj je bilo 559 požara, od čega 30 u državnoj svojini a ostalo u privatnoj. Broj stradalih u požaru je iznosio 19 od čega je 12 smrtno stradalih - rekao je Limić.

Upravo zato, vatrogasno-spasilačka brigada grada Banjaluke uputila je apel građanima zbog izuzetno visokog rizika od požara na otvorenom. Apeluje se da građani budu maksimalno oprezni i odgovorni, kako ne bi došlo do požara.

Požar je nekontrolisano gorenje i svaki se može tretirati kao krivično djelo zavisno od posljedica, objašnjava Limić.

- Najteže krivično djelo je kada ima smrtno stradalih - kaže Limić.

Svako paljenje je kažnjivo. Pored MUP ovaj dio je i u nadležnosti šumara, komunalne policije, policijskih službenika i inspektora koji se bave zaštitom od požara.

- Za fizička lice kazne iznose od 100 KM do 1.000 KM. Kazne su nedovoljne i postoji mogućnost da će se kaznena politika mijenjati. Građani su dužni da prije bilo kakvog paljenja obavijeste vatrogasno-spasilačke brigade jer će im oni dati savjete da li da uopšte pale određenu površinu a obezbijediće im i adekvatna sredstva - rekao je Limić.

Samo paljenje korova ne treba da bude primarni način uklanjanja otpada jer šteti i životnoj sredini.

- Hercegovina je najugroženija, ima puno niskog rastinja, sušna su ljeta i brža je mogućnost širenja požara. Dovoljna je mala nepažnja da se izazove požar koji se onda brzo širi - naveo je Limić.

Podijeli:

Tag :

paljenje korova

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Srbija

Vlada Srbije zabranila izvoz nafte i svih naftnih derivata

1 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Zdravlje

Djevojčica imala česte glavobolje, vrtoglavice i mučninu: Ljekari joj uradili krvnu sliku, pa se šokirali

2 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Hronika

Jezive scene: Autom pokosio tinejdžera (17) na motoru, ljekari mu se bore za život

2 h

0
Посљедице напада: Нафтна компанија прогласила вишу силу и обуставила испоруке

Svijet

Posljedice napada: Naftna kompanija proglasila višu silu i obustavila isporuke

2 h

0

Više iz rubrike

Оскрнављена црква Вазнесења Господњег у Грачаници

Društvo

Sutra je Obretenje glave Svetog Jovana: Jednu stvar nikako ne uzimajte u ruke, smatra se da donosi lošu sreću

13 h

0
Жене доминирају у новинарству

Društvo

Žene dominiraju u novinarstvu

14 h

0
Двије жене разговарају.

Društvo

8. mart - Praznik borbe za ravnopravnost

14 h

0
Женама од града подршка у облику ваучера, умјесто оне институционалне

Društvo

Ženama od grada podrška u obliku vaučera, umjesto one institucionalne

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

35

Od lažne kovid potvrde do sramnog otkazivanja koncerta: Ovo su skandali Tonija Cetinskog

10

25

Užas u Nikšiću: Majka i otac zlostavljali maloljetno dijete

10

13

Pijan vrištao i vikao, pa uhapšen

10

12

Četiri uređaja, jedna rata - sve za 106,25 KM mjesečno

10

05

Vazduh nezdrav u 7 gradova: Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak napolju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner