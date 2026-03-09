Kazne i do 1.000 KM za paljenje korova bez najave

Iako proljeće tek dolazi, neodgovorno paljenje već prijeti šumskim površinama i naseljima, a vatrogasci bilježe intervencije zbog paljenja trave i niskog rastinja. Pero Limić, načelnik Odjeljenja za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara Uprave za policijsku podršku MUP-a Republike Srpske, u Jutarnjem programu RTRS-a, rekao je da nekontrolisano paljenje ima velike posljedice za prirodu a predstavlja i opasnost za stanovništvo.

- U prethodnoj godini u Republici Srpskoj je bilo 559 požara, od čega 30 u državnoj svojini a ostalo u privatnoj. Broj stradalih u požaru je iznosio 19 od čega je 12 smrtno stradalih - rekao je Limić.

Upravo zato, vatrogasno-spasilačka brigada grada Banjaluke uputila je apel građanima zbog izuzetno visokog rizika od požara na otvorenom. Apeluje se da građani budu maksimalno oprezni i odgovorni, kako ne bi došlo do požara.

Požar je nekontrolisano gorenje i svaki se može tretirati kao krivično djelo zavisno od posljedica, objašnjava Limić.

- Najteže krivično djelo je kada ima smrtno stradalih - kaže Limić.

Svako paljenje je kažnjivo. Pored MUP ovaj dio je i u nadležnosti šumara, komunalne policije, policijskih službenika i inspektora koji se bave zaštitom od požara.

- Za fizička lice kazne iznose od 100 KM do 1.000 KM. Kazne su nedovoljne i postoji mogućnost da će se kaznena politika mijenjati. Građani su dužni da prije bilo kakvog paljenja obavijeste vatrogasno-spasilačke brigade jer će im oni dati savjete da li da uopšte pale određenu površinu a obezbijediće im i adekvatna sredstva - rekao je Limić.

Samo paljenje korova ne treba da bude primarni način uklanjanja otpada jer šteti i životnoj sredini.

- Hercegovina je najugroženija, ima puno niskog rastinja, sušna su ljeta i brža je mogućnost širenja požara. Dovoljna je mala nepažnja da se izazove požar koji se onda brzo širi - naveo je Limić.