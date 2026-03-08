Logo
8. mart - Praznik borbe za ravnopravnost

ATV

08.03.2026

19:37

0

Osmi mart nije nastao kao praznik cvijeća, nego kao dan radničke i političke borbe žena. Iako su žene kroz istoriju izborile mnogo toga, 8. mart i dalje podsjeća da borba za jednakost za mnoge žene u svijetu još nije u potpunosti završena. Nada Skenderija već godinama Međunarodni dan žena provodi radno i uz osmjeh.

"Izađem, prodam, zaradim. Tu sam u pokretu sa ljudima. Pa mi je baš onako prija… N: Koliko je za vas važno da radite kao žena? Mnogo volim inače da radim sve ali ovo mi je omiljeno", kaže Nada Skenderija,

Najvažnije je da radimo i da volimo ono što radimo, kaže Dijana, dok preporučuje kojim cvijetom da obradujete vama drage žene!

"Osmi mart je za mene kao i svi ostali dani najbitnije da radimo ono što volimo taj dan kao i svaki drugi dan pa neka nam svaki dan bude 8. mart. Najvažnije ne samo za žene, je da radimo ono što volimo! Sve što radim volim. Danas pomažem svekrvi zato što mislim da je cvijeće nešto posebno nešto što se mora voljeti i rad s ljudima", kaže Dijana Popović.

Žene su tražile kraće radno vrijeme, bolje plate i pravo glasa. Danas u većini zemalja svijeta imaju pravo glasa, ravnopravno vode države i kompanije!

"Radna mjesta i plate su iste u braku imaju ista prava. Gledam uvijek da otvorim vrata da kupom šta treba sve od poklona nije samo za osmi mart već uvijek", "Ali evo ima ih koje i danas rade. Treba više poštovanja. N: Vi na ličnom primjeru da li se džentlmen samo danas ili? Inače. To je suština ovoga društva biti džentlmen. Zaslužuju poštovanje i njegu i pažnju", kažu građani.

Ideju o Međunarodnom danu žena predložila je njemačka socijalistkinja Klara Cetkin 1910. godine na konferenciji radničkih žena u Kopenhagenu.

Nastao početkom 20. vijeka kao borba za rad, poštenu platu i pravo glasa. Danas su za većinu žena ta prava ostvarena. Ipak, za mnoge žene ona su i dalje nedostižna. Dok se u državama širom svijeta danas obilježavaju dostignuća žena, u nekim drugim (poput Avganistana ili Irana), njihova osnovna prava, ona na obrazovanje, rad i slobodu i dalje su ozbiljno ograničena. Zato je ovaj dan važan podsjetnik na borbu za ravnopravnost i njihova prava!

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

8. mart Dan žena

