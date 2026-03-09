Logo
Drama u hotelu - 13 gostiju završilo u bolnici

Autor:

ATV

09.03.2026

15:51

Драма у хотелу - 13 гостију завршило у болници
Dramatične scene odigrale su se u jednom hotelu u Alsfeldu u ranim jutarnjim satima u nedjelju. Nekoliko gostiju iznenada se požalilo na ozbiljne zdravstvene probleme. Hitne službe su alarmirane oko 3 sata ujutru.

Bolničari u zaštitnoj opremi prevezli su 13 gostiju hotela u bolnice. Sumnja se na trovanje hranom.

Prema pisanju lista BILD, mnogi gosti su patili od dijareje i povraćanja. Ova oboljenja izazvala su veliku hitnu intervenciju u Hesenu. Policija i vatrogasne službe su pozvane na lice mjesta. Operativni centar aktivirao je hitni kod "MANV 20", što znači incident sa velikim brojem povrijeđenih.

Na lice mjesta stigao je veliki broj ambulantnih vozila i medicinskih timova. Spasioci su zbrinjavali oboljele na licu mjesta i 13 osoba prevezli u bolnice. Prema pisanju lista Fuldaer Zeitung, pet pacijenata je u kritičnom stanju.

"Još nije jasno od čega ljudi boluju. Moguće je da je u pitanju Norovirus infekcija, neka druga infekcija ili trovanje hranom. Službenici Kancelarije za veterinarska pitanja i zaštitu potrošača bili su na licu mjesta i uzeli uzorke hrane. Oni se sada ispituju u državnoj laboratoriji u Hesenu.", rekla je potparolka.

Takođe još nije jasno da li su svi pogođeni, za koje se navodi da su dio turističke grupe, prethodno jeli u hotelu ili u nekom restoranu. Istraga je i dalje u toku, prenosi Telegraf.

