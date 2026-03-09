Milica Todorović odlučila da krsti sina: ''Želja joj je da sve bude skromno''

Pjevačica Milica Todorović porodila se prije nešto više od mjesec dana kada je na svijet donijela dječaka kome je dala ime Bogdan.

Iako je vijest o njenom porođaju na trenutak pala u drugi plan zbog saznanja da je otac djeteta oženjen, pjevačica ne dozvoljava da joj to pokvari mir i fokusirana je isključivo na majčinstvo.

Auto-moto Velika promjena za vozače: Stiže novi sistem naplate putarine

Nekadašnja pobjednica takmičenja "Zvezde Granda" planira da u narednom periodu organizuje krštenje sina u krugu najbližih, a izabrala je manastiru na obodu Beograda.

- Milica uživa u majčinstvu i trudi se da svaki slobodan trenutak provede sa Bogdanom. Želja joj je da sve bude skromno, ali lijepo i dostojanstveno - otkrio je izvor blizak pjevačici.

Hronika Metalnom palicom pretukli tinejdžera (15)

U celokupnoj organizaciji slavlja pjevačici najveću podršku pruža upravo njen partner, prenosi Informer.