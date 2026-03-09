Milica Todorović odlučila da krsti sina: ''Želja joj je da sve bude skromno''

Autor:ATV
09.03.2026
16:28
Komentari:0
Pjevačica Milica Todorović porodila se prije nešto više od mjesec dana kada je na svijet donijela dječaka kome je dala ime Bogdan.
Iako je vijest o njenom porođaju na trenutak pala u drugi plan zbog saznanja da je otac djeteta oženjen, pjevačica ne dozvoljava da joj to pokvari mir i fokusirana je isključivo na majčinstvo.
Auto-moto
Velika promjena za vozače: Stiže novi sistem naplate putarine
Nekadašnja pobjednica takmičenja "Zvezde Granda" planira da u narednom periodu organizuje krštenje sina u krugu najbližih, a izabrala je manastiru na obodu Beograda.
- Milica uživa u majčinstvu i trudi se da svaki slobodan trenutak provede sa Bogdanom. Želja joj je da sve bude skromno, ali lijepo i dostojanstveno - otkrio je izvor blizak pjevačici.
Hronika
Metalnom palicom pretukli tinejdžera (15)
U celokupnoj organizaciji slavlja pjevačici najveću podršku pruža upravo njen partner, prenosi Informer.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Hronika
2 h0
Ekonomija
2 h0
Svijet
3 h0
Scena
4 h0
Scena
8 h2
Scena
9 h0
Scena
10 h1
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu