Milica Todorović odlučila da krsti sina: ''Želja joj je da sve bude skromno''

ATV

09.03.2026

16:28

Милица Тодоровић
Foto: Youtube/ HYPE TV

Pjevačica Milica Todorović porodila se prije nešto više od mjesec dana kada je na svijet donijela dječaka kome je dala ime Bogdan.

Iako je vijest o njenom porođaju na trenutak pala u drugi plan zbog saznanja da je otac djeteta oženjen, pjevačica ne dozvoljava da joj to pokvari mir i fokusirana je isključivo na majčinstvo.

Nekadašnja pobjednica takmičenja "Zvezde Granda" planira da u narednom periodu organizuje krštenje sina u krugu najbližih, a izabrala je manastiru na obodu Beograda.

- Milica uživa u majčinstvu i trudi se da svaki slobodan trenutak provede sa Bogdanom. Želja joj je da sve bude skromno, ali lijepo i dostojanstveno - otkrio je izvor blizak pjevačici.

U celokupnoj organizaciji slavlja pjevačici najveću podršku pruža upravo njen partner, prenosi Informer.

Milica Todorović dijete

Milica Todorović

Pjevačica

