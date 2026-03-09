Iran poslao raketu s posebnom porukom u Izrael

Autor:ATV
09.03.2026
16:28
Komentari:0
Iran je u ponedjeljak lansirao prve salve projektila i dronova prema Izraelu i svojim komšijama u Perzijskom zalivu otkako je Modžtaba Hamenei dan ranije naslijedio oca, ubijenog ajatolaha Alija Hamneija, na mjestu vrhovnog vođe.
Izrael je u ponedjeljak objavio da napada "režimsku infrastrukturu" u Iranu desetog dana sukoba koji je zahvatio cijeli Bliski istok i potresa globalnu privredu.
Izrael je već u srijedu najavio da će novi vrhovni vođa biti "meta".
Američki predsjednik Donald Tramp u nedjelju je upozorio da novi vrhovni vođa "neće dugo trajati", čak i prije nego što je njegovo ime javno objavljeno.
U četvrtak je već izjavio da neće prihvatiti da Modžtaba Hamenei preuzme vlast.
Nekoliko sati nakon objave o izboru novog vrhovnog vođe iranska državna televizija izvijestila je o lansiranju projektila prema Izraelu.
Prikazan je trup projektila s natpisom "Pod vašom komandom, Sajid Modžtaba", šiitskom vjerskom referencom koja označava odanost iranskih snaga novom vođi.
Izraelska vojska u ponedjeljak je objavila da je pokrenula novi talas napada na Iran, ciljajući mjesta za lansiranje projektila, komandne centre Revolucionarne garde i policije, kao i tvornicu raketnih motora.
Kuvajt, Katar, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein takođe su u ponedjeljak saopštili o talasima iranskih projektila i dronova lansiranih u njihovom smjeru.
Iranski dron povrijedio je 32 civila, od kojih četvoro teško, u Sitri u Bahreinu, prema Ministarstvu zdravlja.
Saudijska Arabija objavila je presretanje četiri drona koji su se kretali prema naftnom polju Šajbah na jugoistoku zemlje, koje je već napadnuto u nedjelju.
Saudijsko ministarstvo inostranih poslova osudilo je ove napade na kraljevstvo i njegove susjedne zemlje.
"Ova agresija je neprihvatljiva i neopravdana bez obzira na okolnosti", pisalo je na mreži Iks.
Od početka rata, Iran napada infrastrukturu u svom komšiluku u Zalivu, koji je bogat ugljovodonicima i u kojem se nalazi nekoliko američkih vojnih baza.
Hormuški moreuz je u centru zabrinutosti, s oko 20% globalne proizvodnje nafte i ukapljenog prirodnog gasa (LNG) koji obično prolazi kroz njega.
Cijena barela nakratko je premašila 118 dolara u ponedjeljak, dostigavši najviši nivo od ljeta 2022. nakon početka sukoba u Ukrajini.
"Ovaj rast je vrlo mala cijena za mir i sigurnost Sjedinjenih Država i svijeta", ustvrdio je Tramp na svojoj mreži Trut Sošal.
U intervjuu koji je u nedjelju objavio "Tajms of Izrael" Tramp je rekao da će prekid neprijateljstava biti "zajednička" odluka njega i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
Tokom vikenda Izrael je objavio da je napao nekoliko skladišta goriva u Teheranu.
Gusti crni dim iz bombardovanih rezervoara nafte u nedjelju je iransku prijestonicu uronio u apokaliptični mrak, uz miris paljevine.
Prema najnovijim podacima iranskog Ministarstva zdravstva, više od 1.200 ljudi je ubijeno, a više od 10.000 civila ranjeno, tvrdnje koje AFP nije uspio provjeriti.
Izrael je u ponedjeljak ujutro takođe objavio da je nastavio napade na "infrastrukturu Hezbolaha" u Bejrutu.
