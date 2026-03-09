Iran poslao raketu s posebnom porukom u Izrael

Iran je u ponedjeljak lansirao prve salve projektila i dronova prema Izraelu i svojim komšijama u Perzijskom zalivu otkako je Modžtaba Hamenei dan ranije naslijedio oca, ubijenog ajatolaha Alija Hamneija, na mjestu vrhovnog vođe.

Izrael je u ponedjeljak objavio da napada "režimsku infrastrukturu" u Iranu desetog dana sukoba koji je zahvatio cijeli Bliski istok i potresa globalnu privredu.

Svijet Trampov plan za Gazu na čekanju zbog američko-izraelskog napada na Iran

Izrael je već u srijedu najavio da će novi vrhovni vođa biti "meta".

Američki predsjednik Donald Tramp u nedjelju je upozorio da novi vrhovni vođa "neće dugo trajati", čak i prije nego što je njegovo ime javno objavljeno.

U četvrtak je već izjavio da neće prihvatiti da Modžtaba Hamenei preuzme vlast.

Nekoliko sati nakon objave o izboru novog vrhovnog vođe iranska državna televizija izvijestila je o lansiranju projektila prema Izraelu.

Prikazan je trup projektila s natpisom "Pod vašom komandom, Sajid Modžtaba", šiitskom vjerskom referencom koja označava odanost iranskih snaga novom vođi.

Novi talas napada

Izraelska vojska u ponedjeljak je objavila da je pokrenula novi talas napada na Iran, ciljajući mjesta za lansiranje projektila, komandne centre Revolucionarne garde i policije, kao i tvornicu raketnih motora.

Auto-moto Velika promjena za vozače: Stiže novi sistem naplate putarine

Kuvajt, Katar, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein takođe su u ponedjeljak saopštili o talasima iranskih projektila i dronova lansiranih u njihovom smjeru.

Iranski dron povrijedio je 32 civila, od kojih četvoro teško, u Sitri u Bahreinu, prema Ministarstvu zdravlja.

Saudijska Arabija objavila je presretanje četiri drona koji su se kretali prema naftnom polju Šajbah na jugoistoku zemlje, koje je već napadnuto u nedjelju.

Saudijsko ministarstvo inostranih poslova osudilo je ove napade na kraljevstvo i njegove susjedne zemlje.

"Ova agresija je neprihvatljiva i neopravdana bez obzira na okolnosti", pisalo je na mreži Iks.

Od početka rata, Iran napada infrastrukturu u svom komšiluku u Zalivu, koji je bogat ugljovodonicima i u kojem se nalazi nekoliko američkih vojnih baza.

Rat parališe veliki dio tokova nafte i gasa iz Zaliva

Hormuški moreuz je u centru zabrinutosti, s oko 20% globalne proizvodnje nafte i ukapljenog prirodnog gasa (LNG) koji obično prolazi kroz njega.

Hronika Metalnom palicom pretukli tinejdžera (15)

Cijena barela nakratko je premašila 118 dolara u ponedjeljak, dostigavši najviši nivo od ljeta 2022. nakon početka sukoba u Ukrajini.

Za Trampa je to mala cijena

"Ovaj rast je vrlo mala cijena za mir i sigurnost Sjedinjenih Država i svijeta", ustvrdio je Tramp na svojoj mreži Trut Sošal.

U intervjuu koji je u nedjelju objavio "Tajms of Izrael" Tramp je rekao da će prekid neprijateljstava biti "zajednička" odluka njega i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Tokom vikenda Izrael je objavio da je napao nekoliko skladišta goriva u Teheranu.

Gusti crni dim iz bombardovanih rezervoara nafte u nedjelju je iransku prijestonicu uronio u apokaliptični mrak, uz miris paljevine.

Zanimljivosti Samo se okrenu i odu: Ova tri horoskopska znaka lako odustaju

Prema najnovijim podacima iranskog Ministarstva zdravstva, više od 1.200 ljudi je ubijeno, a više od 10.000 civila ranjeno, tvrdnje koje AFP nije uspio provjeriti.

Izrael je u ponedjeljak ujutro takođe objavio da je nastavio napade na "infrastrukturu Hezbolaha" u Bejrutu.