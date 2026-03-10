Hit snimak: Ruskinja objasnila zašto su srpski muškarci bolji od ruskih

Bratski narodi oduvijek su bili jedni uz druge, a posebno u posljednjih nekoliko godina. Mnogi Rusi borave u Srbiji, naročito u Beogradu, i osjećaju se kao kod svoje kuće.

Jedna Ruskinja je na svom TikTok profilu posebno pohvalila Srpkinje i istakla da su tu jedne za druge, dok u Rusiji to nije uvijek slučaj.

Savjeti Stručnjaci savjetuju: Danas u 17:55 navucite zavjese i spustite roletne

"Lijepe ste, niste samo lijepe, volite da se sređujete, da se šminkate i to je tako očigledno. Kod nas nije tako, žene se većinom ne šminkaju, imam komšinicu dole, žena ima oko 60 godina, ali uvijek je našminkana, sređena, uvijek sa frizurom. Divim joj se, govorim kako je ona lijepa i tako kad izađeš napolje, vidiš žene sve uzraste, lijepo izgledaju, imaju lijepu odjeću. Izgledate kao Ruskinje koje idu na žurku", započela je i dodala:

"Najbitnije, druga stvar je da ste kao prave sestre jedna drugoj, vi ste tako tople, podržavate jedna drugu, govorite komplimente, smijete se i ja to obožavam. To je jako lijepo, to bi bilo za nas iznenađenje, pogotovu jer u Rusiji žene mrze žene, uvijek su žene krive. Kada se nešto desi nekoj ženi, one piše 'zaslužila si to', a ako je bije, odmah pišu da ga je izazivala. I to je strašno, u Rusiji ne podržavaju jedna drugu. Mlade su malo bolje, razvijaju se psihološki, ali nije tako dobro kao kod vas. Velika je razlika u Rusiji i kod vas, ima nekih sitnica, ali kod nas više. Ima dobrih i kod nas, imam baš dobru drugaricu koja je došla u Srbiju sa porodicom, ali generalno za narod govorim to".

Pored žena, imala je lijepe riječi za muškarce.

Svijet Učenica izbodena na autobuskoj stanici: Ljekari se bore za njen život

"Treća interesantna stvar, zbog vas, što ste takve žene, vaši muškarci su dobri. Vaspitavate ih, poštujete sebe, zahtijevate od muškaraca da budu dobri. U Rusiji su muškarci strašno bezobrazni, većinom, ne svi. Ima i dobrih, ali oni su oženjeni, vaši su stvarno dobri. Divim se Srpkinjama i lijepo mi je ovdje, mislim da mogu da uklopim u vaše društvo i imam drugaricu odavdje, ona je tako topla", poručila je, prenosi "Telegraf.rs".