Stručnjaci savjetuju: Danas u 17:55 navucite zavjese i spustite roletne

Dolaskom proljeća dani postaju duži, a temperature sve prijatnije, što mnoge posebno raduje.

Iako su dnevne temperature vazduha već prilično visoke – ponegd‌je dostižu i do 18 stepeni – jutra i večeri i dalje ostaju prohladni. Zbog toga je grijanje stambenih prostora i dalje neophodno.

Tokom dana u stanovima često bude prijatno i toplo zahvaljujući sunčevoj energiji, ali kako veče odmiče temperatura brzo pada. Mnogi tada pojačavaju grijanje, a tek kasnije primijete da su računi za struju ili plin veći nego što su očekivali.

Međutim, stručnjaci tvrde da jedna vrlo jednostavna promjena u svakodnevnoj rutini može pomoći da se smanje gubici toplote i troškovi grijanja.

Jednostavan trik koji može smanjiti račune za grijanje

Domaćinstva širom Evrope ovih dana upozorena su da obrate pažnju na jednu naviku koja može imati značajan efekat – spuštanje roletni i navlačenje zavjesa u tačno određeno vrijeme, kada temperature počnu padati.

Stručnjaci savjetuju da se roletne, zavjese ili grilje zatvore oko 17:55 časova, odnosno čim počne da se smračuje i kada sunce počne zalaziti.

Upravo u tom trenutku prozori postaju jedno od glavnih mjesta kroz koje toplota izlazi iz doma.

"Zatvaranjem roletni stvarate dodatni izolacioni sloj koji zadržava toplinu nakupljenu tokom dana. To je najjednostavniji i potpuno besplatan način uštede energije prije nego što uopšte dodirnete termostat", objasnio je ranije stručnjak za stolariju Allan Reid iz kompanije Art Windows and Doors.

Zašto je baš 17:55 ključan trenutak

Sredinom marta dnevni ritam u Evropi počinje se primjetno mijenjati. Sunce zalazi sve kasnije, pa se stanovi tokom dana prirodno zagriju više nego tokom zimskih mjeseci.

Zbog toga je period neposredno nakon zalaska sunca idealan trenutak da se reaguje i spriječi nepotrebno rasipanje toplote.

Ako zavjese ili roletne ostanu otvorene, staklene površine brzo propuštaju toplotu napolje, a prostorije počinju naglo da se hlade.

Kako zavjese zapravo čuvaju toplotu

Prozori su često najslabija tačka kada je riječ o očuvanju toplote u domu. Čak i moderni prozori sa troslojnim staklom gube više toplote nego dobro izolovani zidovi.

U takvim situacijama zavjese d‌jeluju kao dodatni izolacioni sloj.

Princip je jednostavan – između zavjese i prozora stvara se sloj mirnog vazduha koji usporava prenos toplote. Taj mali "džep" vazduha sprečava da toplota iz prostorije brzo odlazi napolje.

Rezultat je višestruk:

prostorija se sporije hladi

prozori više ne d‌jeluju ledeno

sistem grijanja se rijeđe uključuje

Deblje i teže zavjese pružaju još bolju izolaciju, jer dodatno sprečavaju gubitak toplote.

Kolika ušteda je moguća

Koliko će se energije ušted‌jeti zavisi od više faktora – starosti zgrade, kvaliteta prozora i načina grijanja.

Najveću korist imaju stanovi sa starijim prozorima, kroz koje toplota najbrže izlazi tokom večeri i noći.

Primjera radi, u dnevnoj sobi sa velikim prozorima temperatura bez zavjesa može pasti i tri do četiri stepena u roku od dva sata nakon zalaska sunca.

Ako se teške zavjese zatvore oko 17:55, taj pad temperature može biti znatno manji. U tom slučaju grijanje radi kraće ili se uključuje kasnije, što se na kraju jasno vidi i na računima.

Čak i smanjenje potrebe za grijanjem za samo jedan stepen tokom nekoliko večernjih sati može tokom mjeseca donijeti primjetnu uštedu.

Tri mjesta u domu kroz koja toplota najčešće "bježi"

Prema dostupnim podacima, oko 18 odsto toplote u domu gubi se kroz prozore, a gubitak je dvostruko veći kod jednostrukog stakla u odnosu na dvostruko.

Ipak, prozori nisu jedini problem. Stručnjaci upozoravaju i na još tri mjesta kroz koja toplota često neprimjetno odlazi.

Radijatori na spoljnim zidovima

Radijatori postavljeni na spoljne zidove mogu gubiti veliki dio toplote kroz zid prema spolja. Jednostavno rješenje je postavljanje aluminijske folije ili reflektujuće podloge iza radijatora, koja vraća toplotu nazad u prostoriju.

Poštanski sandučići i ključanice

Iako d‌jeluju bezazleno, kroz ove male otvore često prodire hladan vazduh. Rješenje može biti zaštitna četkica ili poklopac na otvoru sandučića, kao i mali pokrov preko ključanice.

Namještaj koji blokira radijatore

Velike sofe, fotelje ili teške zavjese mogu apsorbovati veći dio toplote prije nego što ona stigne do ostatka prostorije. Dovoljno je odmaknuti namještaj oko 15 centimetara od radijatora kako bi se topli vazduh mogao slobodno širiti, prenosi Dnevno.