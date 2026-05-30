Logo
Large banner

Ukrajinski dron pogodio Zaporošku nuklearku

Izvor:

SRNA

30.05.2026 18:22

Komentari:

0
Украјински дрон погодио Запорошку нуклеарку

Ukrajinski borbeni dron udario je u zgradu turbinske sale energetskog bloka šest Zaporoške nuklearne elektrane /ZNPP/ i eksplodirao, rekao je generalni direktor Aleksej Lihačov.

Lihačov je istakao da glavna oprema nije oštećena u eksploziji, ali je nastala rupa u zidu turbinske sale.

"Izgleda da mnogi ne shvataju ozbiljno napade na nuklearne elektrane, ali danas smo otišli ​​korak bliže incidentu koji bi vjerovatno pogodio čak i one koji žive daleko van Rusije i Ukrajine, a koji još uvijek misle da su potpuno bezbjedni", upozorio je Lihačov.

Šef "Rosatoma" je osudio ukrajinski napad na ZNPP u Zaporoškoj oblasti, nazvavši ga prelaskom "ne samo crvenih linija već i granica zdravog razuma".

Podijeli:

Tagovi :

Ukrajina

Kijev

Napad dronovima

nuklearna elektrana

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Хезболах гађао израелску базу "Мерон"

Svijet

Hezbolah gađao izraelsku bazu "Meron"

3 h

0
NBC: Иран срушио амерички авион Ф-15 користећи кинеску ракету лансирану с рамена?

Svijet

NBC: Iran srušio američki avion F-15 koristeći kinesku raketu lansiranu s ramena?

3 h

0
Британски премијер Кир Стармер, није на слици, и пољски премијер Доналд Туск присуствују билатералном састанку док земље формализују споразум о безбједности између Велике Британије и Пољске, у РАФ Нортхолт, близу Аксбриџа, Енглеска, у сриједу 27. маја 2026.

Svijet

Tusk: NATO treba ozbiljno da shvati riječi Medvedeva

4 h

0
Школа, учионица

Svijet

Naučnici smislili kako da zadrže pažnju tinejdžera tokom onlajn časa

4 h

0

  • Najnovije

21

13

Da li volite krompir salatu? Dodajte jedan sastojak i biće još bolja

21

12

Sinu poginulog borca uručeni ključevi stana

20

48

Preminuo Edgar Morin

20

24

Indijanski horoskop: Znate li koji ste znak i šta on govori o vama

20

17

U žbunu sakrili automatsku pušku, municiju i flašu sa benzinom: Uhapšena dvojica muškaraca

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner