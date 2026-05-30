Ukrajinski dron pogodio Zaporošku nuklearku

Ukrajinski borbeni dron udario je u zgradu turbinske sale energetskog bloka šest Zaporoške nuklearne elektrane /ZNPP/ i eksplodirao, rekao je generalni direktor Aleksej Lihačov.

Lihačov je istakao da glavna oprema nije oštećena u eksploziji, ali je nastala rupa u zidu turbinske sale.

"Izgleda da mnogi ne shvataju ozbiljno napade na nuklearne elektrane, ali danas smo otišli ​​korak bliže incidentu koji bi vjerovatno pogodio čak i one koji žive daleko van Rusije i Ukrajine, a koji još uvijek misle da su potpuno bezbjedni", upozorio je Lihačov.

Šef "Rosatoma" je osudio ukrajinski napad na ZNPP u Zaporoškoj oblasti, nazvavši ga prelaskom "ne samo crvenih linija već i granica zdravog razuma".