Da li uskoro stiže nova stavka na komunalne račune

Direktor OpenAI, Sem Altman, istakao je na velikom samitu da bi vještačka inteligencija mogla da postane komunalna usluga, slično električnoj energiji ili vodi.

Dodao je da bi korisnici mogli da je plaćaju prema tome koliko je koriste, ne fiksno, već po potrošnji.

Zamišljeno je otprilike tako da umjesto da plaćate mjesečnu pretplatu za AI ili fiksnu cijenu za premium pristup, plaćaćete onoliko koliko koristite računske resurse, baš kao kada plaćate struju prema kilovat‑satima potrošnje, a tu ideju podupiru i tehnološki lideri koji već testiraju modele naplate zasnovane na tokenima, jedinicama teksta koje veliki AI modeli obrađuju, koje se mogu mjeriti i naplaćivati.

Što kraći odgovor, to manje platite

U praksi to znači da bi jedan zahtjev ka AI koji generiše složen odgovor ili veliki blok teksta, mogao da ima višu cijenu nego kratak odgovor, baš kao što veća potrošnja struje u stanu rezultira većim računom.

Ovo bi značilo da oni koji intenzivno koriste AI plaćaju više, dok bi kežual iliti neredovni korisnici, recimo, oni koji pitaju AI za kratke savjete ili odgovore, platili manje.

Veliki računi za struju se nekako moraju pokriti

Podaci pokazuju da potrošnja električne energije data centara i AI servera raste vrtoglavom brzinom, toliko da bi u narednim godinama mogli da troše približno jednaku količinu struje kao mala ili srednja država.

Ove operacije zahtijevaju specijalizovane procesore (kao što su GPU i TPU), snažno hlađenje i veliku infrastrukturu, što sve skupa znači velike račune za struju koji se nekako moraju pokriti.

Neki stručnjaci čak predviđaju da bi AI infrastruktura do kraja decenije mogla da preuzme veliki dio globalnog energetskog budžeta, što ne samo da bi uticalo na cijenu usluga, već i na regulatorni pristup snabdijevanju energijom.

Hoće li AI troškovi završiti na našem računu?

Trenutno korisnici ne plaćaju direktno za energiju koju AI troši u data centrima, već to čine kompanije koje tu infrastrukturu posjeduju.

Ali kako potrošnja raste, raste i pritisak na mreže i potrošačke cijene, te ovo trenutno stanje nije održivo.

Jedna neformalna diskusija na Reditu takođe govori o tome da bi u ne tako dalekoj budućnosti čak i obični potrošači mogli da osjete AI teret kroz veće račune za struju, ne zato što koriste AI direktno, već zato što industrija kao cjelina troši sve više energije, što utiče na sve korisnike mreže.

Ideja je i da se ograniči potrošnja

Realno gledano, korišćenje veštačke inteligencije jednog dana i to ne tako dalekog, već u skorijoj budućnosti, moglo da da funkcioniše slično kao plaćanje Infostana ili struje, po potrošnji i redovno.

To bi promijenilo način na koji gledamo na AI jer ga više ne bismo posmatrali kao nešto besplatno na internetu, već kao uslugu za koju stvarno plaćamo, zavisno od toga koliko je koristimo.

U takvom sistemu, korisnici bi mogli da prate koliko troše, da pametno koriste AI i da kontrolišu račune tako da ne budu iznenađeni na kraju mjeseca.

