Arakči: Posljedice napada na "Bušer" uništiće arapske zemlje

ATV
04.04.2026 21:25

Foto: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Radioaktivne posljedice napada na nuklearnu elektranu "Bušer" /NPP/ uništiće život u prestonicama zemalja Persijskog zaliva, a ne u Teheranu, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči.

"Sjećate li se negodovanja Zapada zbog neprijateljstava u blizini nuklearne elektrane `Zaporožje` u Ukrajini? Izrael i SAD su bombardovali našu elektranu `Bušer` četiri puta do sada. Radioaktivne posljedice će okončati život u prijestonicama Savjeta za saradnju zemalja Zaliva, a ne u Teheranu", rekao je Arakči na "Iksu".

Ranije je Organizacija za atomsku energiju Irana /AEOI/ saopštila da je lokacija NPP "Bušer" bila meta napada snaga SAD i Izraela, te da je jedan od zaposlenika poginuo.

AEOI je naveo da su tri napada izvedena na nuklearnu elektranu "Bušer" 17, 24. i 27. marta.

Iran je takođe zabilježio dva napada na nuklearno postrojenje u Natanzu 1. i 21. marta, kao i napad na postrojenje za tešku vodu u Kondabu 27. marta i na pogone za proizvodnju koncentrata uranijuma u ​​Ardakanu.

Iran je optužio SAD i Izrael za izvođenje ovih napada.

Iran

Iran vijesti

Abas Aragči

Iran najnovije vijesti

Više iz rubrike

Порука из Русије: Европа би до овог датума могла остати без горива

Svijet

Poruka iz Rusije: Evropa bi do ovog datuma mogla ostati bez goriva

1 d

0
Резултати најновијег истраживања: АФД најјача партија у Њемачкој

Svijet

Rezultati najnovijeg istraživanja: AFD najjača partija u Njemačkoj

1 d

0
Роберт Фицо

Svijet

Fico: Odmah ukinuti sankcije i nastaviti dijalog sa Rusijom

1 d

0
Болница, монитор

Svijet

Poznato stanje pacijenta koji je primio prvu vakcinu protiv karcinoma

1 d

0

Vic dana: Došao Haso pijan u javnu kuću

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

Mediji pišu: Počeli pregovori o prekidu vatre na 45 dana?

U kakvom je stanju gasovod? Orban krenuo ka mađarsko-srpskoj granici

Gdje je pomoć u FBiH?: Kako su akcize sporne samo u Republici Srpskoj

