Arakči: Posljedice napada na "Bušer" uništiće arapske zemlje

Radioaktivne posljedice napada na nuklearnu elektranu "Bušer" /NPP/ uništiće život u prestonicama zemalja Persijskog zaliva, a ne u Teheranu, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči.

"Sjećate li se negodovanja Zapada zbog neprijateljstava u blizini nuklearne elektrane `Zaporožje` u Ukrajini? Izrael i SAD su bombardovali našu elektranu `Bušer` četiri puta do sada. Radioaktivne posljedice će okončati život u prijestonicama Savjeta za saradnju zemalja Zaliva, a ne u Teheranu", rekao je Arakči na "Iksu".

Ranije je Organizacija za atomsku energiju Irana /AEOI/ saopštila da je lokacija NPP "Bušer" bila meta napada snaga SAD i Izraela, te da je jedan od zaposlenika poginuo.

AEOI je naveo da su tri napada izvedena na nuklearnu elektranu "Bušer" 17, 24. i 27. marta.

Iran je takođe zabilježio dva napada na nuklearno postrojenje u Natanzu 1. i 21. marta, kao i napad na postrojenje za tešku vodu u Kondabu 27. marta i na pogone za proizvodnju koncentrata uranijuma u ​​Ardakanu.

Iran je optužio SAD i Izrael za izvođenje ovih napada.