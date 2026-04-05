Ludilo na njemačkim pumpama: Dizel 6 KM!

ATV
05.04.2026 17:17

Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

U jeku haosa na Bliskom istoku i rasta cena nafte, jedna evropska država je izgleda oborila rekord u cijeni goriva! U Njemačkoj je cijena dizela u jednom trenutku premašila 3 evra!

Cijene goriva u Njemačkoj rastu svakodnevno, uprkos pravilu "12 sati" koje je trebalo da donese olakšanje, u praksi se pokazalo suprotno. Čak i na Uskrs su potrošači morali dublje da posegnu u novčanik, piše Bild.

Njihov čitalac je javio da je na pojedinim pumpama cijena goriva premašila 3 evra.

"Dok cijela Njemačka raspravlja o rekordnim cijenama od 2,30 do 2,50 evra, apsolutno ludilo već vlada na pumpama u regionu Rajna-Majna. Danas (5. aprila 2026. godine) dokumentovao sam cijene u oblasti Frankfurta/Ešborna koje su jednostavno zapanjujuće. Na benzinskoj pumpi u Ešbornu, magični prag bola nije samo dostignut, već je i daleko premašen: Dizel: 3,16 evra po litru, Super 3,03 evra po litru", navodi čitalac Bilda.

BILD je provjerio informacije i pozvao benzinsku pumpu. Blagajnik tamo je potvrdio cene, koje su od tada prilagođene i spuštene (benzinskim pumpama je dozvoljeno da to rade nekoliko puta dnevno prema novim propisima – ali mogu samo jednom podići cijene). Trenutno su 2,78 evra za jedan litar dizela i 2,63 evra za litar Supera (E5).

Prosjek na Uskrs: 2,30 evra po litru

Poslije podneva, prosječna cijena Super benzina popela se na 2,30 evra po litru širom Njemačke, Super E10 je porastao na 2,24 evra, a dizel na 2,49 evra – što je rekordna cena, kako piše Bild! Međutim, u poređenju sa subotom, cijene su porasle za "samo" oko 0,5 centi, prenosi Telegraf.

илу-сипа-05042026

Ali gledajući cijene prošle nedelje, povećanje je ogromno: Super benzin je poskupio za 18 centi (sa 2,12 evra), E10 za 23 centa (sa 2,01 evra), a dizel za 22 centa (sa 2,27 evra).

"Pravilo podneva" ne donosi olakšanje

Uprkos novoj regulativi, koja od 1. aprila predviđa da benzinske stanice mogu podići cijene samo jednom dnevno u podne, nije bilo primjetnog olakšanja. U stvari, cijene su znatno veće od uvođenja ove regulative.

Kako navodi Bild, upadljivo je da se cijene ponovo drastično mijenjaju u vrlo kratkom roku: neposredno prije 12 časova, cena super benzina bila je 2,23 evra, E10 2,17 evra, a dizela 2,42 evra. To predstavlja kratkoročni rast od oko 7 centi.

Taktika "točenja u pravo vrijeme" točenja sve manje donosi uštede, jer je nivo cijena generalno visok.

Razlog tome je prije svega su napetosti na tržištu nafte, a smirivanje se ne nazire. Kako navodi Bild, u Njemačkoj ko želi da uštedi, mora pažljivo da upoređuje cijene, jer se i male razlike u cijenama između pumpi brzo osjete.

