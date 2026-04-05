Нема дизела? Рјешење би могао бити водоник - нова нада за пољопривредне стројеве

Аутор:АТВ
Коментари:0
Актуелна криза на тржишту нафте поново је отворила питање будућности погона у пољопривреди. Могу ли се машине с унутрашњим сагоријевањем покретати водоником? Стручњаци све чешће истичу ову технологију као могућу алтернативу дизелу, али уз предности долазе и значајни изазови.
Електрификација пољопривредних машина дугорочно представља велики изазов, посебно код снажних трактора, комбајна и утоваривача. Такве машине раде дуго, под великим оптерећењем, а батерије су често непрактичне због тежине, времена пуњења и ограниченог капацитета.
У том контексту, водоник се намеће као занимљиво рјешење, и то кроз двије технологије: горивне ћелије, које водоник претварају у електричну енергију, те мотори с унутрашњим сагоријевањем на водоник (Х2-ИЦЕ), који енергију претварају у топлоту, слично класичним моторима.
Код горивних ћелија хемијска енергија водоника претвара се у електричну, а једини нуспроизвод је водена пара. Ефикасност таквих система креће се између 45 и 60%, уз предности попут тихог рада и тренутног обртног момента. Међутим, високи трошкови производње и сложени системи управљања за сада ограничавају њихову ширу примјену.
С друге стране, водонични мотори с унутрашњим сагоријевањем функционишу слично дизелским моторима, али су прилагођени специфичностима водоника, попут бржег сагоријевања и склоности повратном паљењу. Њихова предност је што се могу релативно лако прилагодити постојећим дизелским платформама, али им је ефикасност нижа (25–40%).
Међу водећим компанијама које развијају ову технологију истичу се ЈЦБ (JCB) и Каминс (Cummins). Обје компаније већ су представиле функционалне прототипове водоничних мотора који се тестирају у стварним условима рада.
Пољопривредна групација АГЦО (AGCO), кроз свој бренд Фендт (Fendt), развија прототип трактора Х2 Фендт Хелиос (H2 Fendt Helios). Ова машина користи горивну ћелију снаге 100 kW и батерију од 25 kW, а резервоар од 21 kg водоника (под притиском од 700 бара) омогућава до 10 сати рада без емисија штетних гасова.
Сличан приступ има Њу Холанд (New Holland) са својим пројектом Х2 Дуал Пауер (H2 Dual Power) – хибридним трактором који комбинује дизел и водоник како би смањио емисије CO₂ и NOₓ без губитка снаге.
У Индији је ТАФЕ (TAFE) представио прототип трактора снаге 55 коњских снага који ради искључиво на водоник. Према доступним информацијама, перформансе су упоредиве с дизелским моделима, уз знатно ниже емисије.
Водоник се најчешће производи електролизом воде. Ако се користи енергија из обновљивих извора, говори се о „зеленом водонику“, док се производња из фосилних горива назива „сивим водоником“.
За практичну употребу водоник се складишти под високим притиском (350–700 бара), што омогућава његово коришћење у горивним ћелијама и моторима. Течни водоник за сада није практичан за пољопривредна газдинства због сложености складиштења.
Стручњаци сматрају да водоник има добар потенцијал за ширу примјену у пољопривреди, посебно јер би се на фармама могао производити и складиштити властити „зелени“ енергент. Ипак, развој технологије иде спорије од очекиваног. Тренутно се најреалнијим рјешењем чини прилагођавање постојећих дизелских машина на водоник, док би напредније технологије, попут горивних ћелија, могле доћи касније.
У међувремену, батеријске електричне машине већ се користе, али углавном у затвореним просторима, попут штала, гдје су важни тих рад и одсуство емисија, а није потребна дуготрајна аутономија. Иако водоник још није масовно рјешење, све већи притисак због цијена горива и климатских циљева могао би убрзати његов развој. Ако се тренд настави, пољопривреда би у наредним годинама могла добити нову алтернативу дизелу – ону која значајно смањује емисије и зависност од фосилних горива.
(Агроклуб)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
15 ч0
Свијет
15 ч0
Наука и технологија
15 ч0
Наука и технологија
16 ч0
Наука и технологија
15 ч0
Наука и технологија
15 ч0
Наука и технологија
16 ч0
Наука и технологија
16 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму