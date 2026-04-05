Sijarto o pokušaju diverzije na gasovod u Srbiji: Napad na suverenitet Mađarske

Pokušaj diverzije na srpskom dijelu gasovoda "Turski tok" Mađarska smatra napadom na svoj suverenitet, jer većinu goriva iz Rusije dobija preko ove rute, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Sijarto je to izjavio komentarišući izvještaje o otkrivenim eksplozivima u Srbiji u blizini gasovoda između dvije zemlje.

Sijarto nije direktno optužio Ukrajinu za organizovanje ove diverzije, ali je podsjetio da su Ukrajinci u posljednjih nekoliko nedjelja uspostavili naftnu blokadu protiv Mađarske, prekinuvši tranzit preko naftovoda "Družba", a zatim su "pokušali da nametnu potpunu energetsku blokadu napadom na objekte gasovoda 'Turski tok' na ruskoj teritoriji desetinama dronova".

"I danas se dogodio još jedan incident. Naše srpske kolege pronašle su eksploziv u blizini gasovoda 'Turski tok', dovoljan da ga digne u vazduh", rekao je Sijarto za mađarsku televiziju.

"Najoštrije osuđujemo ovaj novi napad na naš suverenitet, jer se napad na bezbjednost našeg snabdijevanja energijom ne može smatrati ničim drugim osim napadom na naš suverenitet", naglasio je on.

On je napomenuo da je ugrožena bezbjednost gasovoda koji "garantuje pouzdano snabdijevanje Mađarske prirodnim gasom". Tokom 2025. godine iz Rusije je preko "Turskog toka" i njegovih ogranaka u Bugarskoj i Srbiji Mađarskoj isporučeno više od sedam milijardi kubnih metara gasa.

Ranije je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio da je sprečena diverzija na gasnu infrastrukturu ključnu za snabdijevanje energijom zemlje i regiona. Kod sela Velebit, nekoliko stotina metara od gasovoda pronađeni su eksploziv i detonatori. Mađarska dobija glavne količine gasa iz Rusije preko gasovoda "Turski tok" i njegovih ogranaka u Bugarskoj i Srbiji.