Logo
Large banner

Sijarto o pokušaju diverzije na gasovod u Srbiji: Napad na suverenitet Mađarske

Autor:

ATV
05.04.2026 16:15

Komentari:

0
Петер Сијарто
Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

Pokušaj diverzije na srpskom dijelu gasovoda "Turski tok" Mađarska smatra napadom na svoj suverenitet, jer većinu goriva iz Rusije dobija preko ove rute, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Sijarto je to izjavio komentarišući izvještaje o otkrivenim eksplozivima u Srbiji u blizini gasovoda između dvije zemlje.

Sijarto nije direktno optužio Ukrajinu za organizovanje ove diverzije, ali je podsjetio da su Ukrajinci u posljednjih nekoliko nedjelja uspostavili naftnu blokadu protiv Mađarske, prekinuvši tranzit preko naftovoda "Družba", a zatim su "pokušali da nametnu potpunu energetsku blokadu napadom na objekte gasovoda 'Turski tok' na ruskoj teritoriji desetinama dronova".

Oglasilo se Tužilaštvo: Kod gasovoda pronađeno oko četiri kilograma plastičnog eksploziva

"I danas se dogodio još jedan incident. Naše srpske kolege pronašle su eksploziv u blizini gasovoda 'Turski tok', dovoljan da ga digne u vazduh", rekao je Sijarto za mađarsku televiziju.

"Najoštrije osuđujemo ovaj novi napad na naš suverenitet, jer se napad na bezbjednost našeg snabdijevanja energijom ne može smatrati ničim drugim osim napadom na naš suverenitet", naglasio je on.

Dodik: Podržavam napore Vučića i Orbana da zaštite energetsku infrastrukturu

On je napomenuo da je ugrožena bezbjednost gasovoda koji "garantuje pouzdano snabdijevanje Mađarske prirodnim gasom". Tokom 2025. godine iz Rusije je preko "Turskog toka" i njegovih ogranaka u Bugarskoj i Srbiji Mađarskoj isporučeno više od sedam milijardi kubnih metara gasa.

Ranije je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio da je sprečena diverzija na gasnu infrastrukturu ključnu za snabdijevanje energijom zemlje i regiona. Kod sela Velebit, nekoliko stotina metara od gasovoda pronađeni su eksploziv i detonatori. Mađarska dobija glavne količine gasa iz Rusije preko gasovoda "Turski tok" i njegovih ogranaka u Bugarskoj i Srbiji.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Peter Sijarto

Mađarska

Gasovod

Srbija

Rusija

eksplozivna naprava

Kanjiža policija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Порука из Русије: Желе да одузму суверенитет Мађарској

Svijet

Poruka iz Rusije: Žele da oduzmu suverenitet Mađarskoj

18 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban sazvao hitnu sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost

20 h

0
Вучић: Пронашли смо два велика ранца са експлозивом и штапинима

Srbija

Vučić: Pronašli smo dva velika ranca sa eksplozivom i štapinima

22 h

0
Војска и полиција на подручју општине Кањижа

Srbija

Otkriven uzrok drame u Kanjiži: Evo zašto vojska i policija češljaju teren

23 h

0

Više iz rubrike

Дрво убило бебу, мајку и дјевојчицу док су трагали за ускршњим јајима: Детаљи хорора у Њемачкој

Svijet

Drvo ubilo bebu, majku i djevojčicu dok su tragali za uskršnjim jajima: Detalji horora u Njemačkoj

16 h

0
Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Šta će se desiti u utorak? Najžešća prijetnja Donalda Trampa do sada

16 h

0
Манекенка Џиџи Хадид

Svijet

Džidži Hadid o Epstinovim fajlovima: "Nikada nisam srela to čudovište"

17 h

0
Порука из Русије: Желе да одузму суверенитет Мађарској

Svijet

Poruka iz Rusije: Žele da oduzmu suverenitet Mađarskoj

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

17

BiH u fokusu međunarodnog poslovnog foruma u kineskom gradu Vuhanu

08

12

Vic dana: Došao Haso pijan u javnu kuću

08

06

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

08

04

Mediji pišu: Počeli pregovori o prekidu vatre na 45 dana?

07

54

U kakvom je stanju gasovod? Orban krenuo ka mađarsko-srpskoj granici

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner