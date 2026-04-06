Ko je zapalio srpske crkve?

Ko je zapalio hramove, parohijske domove i kapele koje su se tokom rata nalazile na teritoriji pod kontrolom tzv. Armije BiH, pitali su iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH bošnjačke lidere.

U tački 7, potpisnici izjave o osudi govora mržnje, islamofobije i lažnih narativa o Bošnjacima i BiH" su napisali da su na teritoriji koja je bila pod kontrolom tzv. Armije BiH očuvani ključni objekti i sadržaji vjerskog i kulturnog identiteta drugih zajednica". Iz Odbora kažu da je srušeno oko 400 objekata Srpske pravoslavne crkve.

"Preko 400 objekata Srpske pravoslavnih, hrišćanskih crkava, kapela, grobalja je uništeno, odbor za zaštitu prava Srba ide temeljno u dokazivanje da su oni to palili, rušili, skrnavili", rekao je Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.

Zajednička izjava predstavnika Bošnjaka iz političkog, akademskog i vjerskog života je protivustavna i zabrinjavajuća sa stanovišta srpskog naroda, poruka je lidera SNSD-a. Razloga za brigu imaju Srbi, a ne muslimani koji pričaju o islamofobiji dok otimaju srpsku imovinu, imovinu Srpske pravoslavne crkve i vrijeđaju izabrane srpske predstavnike.

"U toku rata na prostoru na kojem je bila prisutna armija BiH srušeno je do temelja 172 crkve, 125 crkvenih zgrada je vidno oštećeno, srušeno je 65 parohijalnih i sakralnih objekata SPC. Da možda nisu slučajno zaboravili da je do temelja srušen hram u Mostaru i da je srušen manastir Žitomislić i mnogo čega drugog", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Narativ o ratu od strane Bošnjaka u potpunosti je lažan i ne odražava stvarno stanje. U ratu su crkve brutalno uništavane, jasan je Milorad Kojić.

"Ono što znamo i danas da su na teritoriji Federacije uništavaju, skrnave groblja i vjerske objekte. Je li to ono o čemu oni pričaju kako su oni štitili navodno objekte SPC, to je jedna potpuna notorna laž". rekao je Milorad Kojić, poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Podaci Dabrobosanske mitropolije pokazuju da su Bošnjaci od 1992 do 1995 godine u potpunosti srušili 125 pravoslavnih objekata i 66 parohijskih domova.

"U propagandnom ratu u kome Bošnjaci sebe predstavljaju kao isključive žrtve i kao časne ljude u svim područjima već godinama ponavljaju da oni u građanskom ratu nisu rušili pravoslavne svetinje", rekao je Dušan Šehovac, predsjednik Udruženja građana "Istina i pravda".

Saopštenje Odbora otvorilo je pitanje ratnog naslijeđa i odgovornosti za uništavanje vjerskih objekata, što bi, smatraju iz odbora trebalo biti predmet ozbiljnog institucionalnog odgovora.