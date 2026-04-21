Psovke i pogrdna imena: Emir Suljagić uputio šokantne uvrede na račun jevrejskog intelektualca

Dok su predstavicima političkog Sarajeva i njihovim mentorima i nalogodavcima, puna usta o priče o "govoru mržnje", Emir Suljagić je najbrutalnije izvrijeđao izraelskog intelektualca Judžin Kontorovič.

Sve je počelo tako što je stručnjak za međunarodno pravo i američko-izraelski advokat reagovao na pisanje direktora Memorijalnog centra Srebrenica.

Suljagić je u svojoj objavi, na Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima, između ostalog rekao, da se "stvarni ili navodni zločini iz Drugog svjetskog rata koriste kao opravdanje za savremene zločine".

Na to nije ostalo imun Kontorovič koji je istakao da se radi o šokantnom revizionizmu Holokausta iz Sarajeva.

"Šokantni revizionizam Holokausta iz Sarajeva – opasan jezik o „stvarnim ili navodnim“ zločinima u Bosni tokom Drugog svjetskog rata. Još gore, ovaj blagi oblik negiranja Holokausta dolazi na dan kada su se Srbi, Jevreji i Romi okupili da odaju počast memorijalu najvećeg koncentracionog logora u Bosni", rekao je Kontorovič.

I onda kreće Suljagić. Kontorovič je za njega plaćeni lobista, a nije sve moglo da prođe bez, kako kaže, "srpske propagande". Sve je "začinio" sa psovkom.

BiH Suljagić poziva na rušenje Dejtona

"Moja porodica je gotovo uništena zbog zločina koje nije počinila – zločina s kojima nije imala nikakve veze, zločina koji nikada nisu ni počinjeni, već su u potpunosti izmišljeni u srpskoj propagandi. I da, ja treba da primam moralne lekcije od plaćenog lobiste. Od*ebite", rekao je Suljagić.

Nastavio je Suljagić u istom maniru. Nazvao je Kontoroviča "idiotom", te napao i na "The Heritage Foundation".

Polovina The Heritage Foundation je plaćena od ustaša, druga polovina od četnika. Sad kad znamo da ste na prodaju, koliko koštate za bošnjačku stvar? Organizovaćemo sergiju za vas.

Inače, "The Heritage Foundation" je jedan od najuticajnijih konzervativnih tink-tenkova u Sjedinjenim Američkim Državama.

Treba istaći da se Kristijan Šmit sam "istakao" na Diplomatskom forumu u Antaliji sa kojeg je poručio kako će na "govor mržnje odgovoriti jasno i oštro". Nije jasno šta je tačno bio govor mržnje na koji se referisao njemački državljanin, ali je svakako jasno da se nije, makar reda radi, istakao kada treba stati u odbranu srpskih i jevrejskih žrtava.