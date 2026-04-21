Soreka: BiH na putu da izgubi 380 miliona evra

21.04.2026 10:37

шеф Делегације ЕУ у Сарајеву
Foto: Youtube/ European Union in Bosnia and Herzegovina

BiH rizikuje da izgubi do 373,9 miliona evra koje joj je Evropska unija dodijelila u okviru Plana rasta, ukoliko hitno ne preduzme korake za ispunjavanje mjera iz Reformske agende i ostvari napredak na evropskom putu, upozorio je Luiđi Soreka, šef Delegacije EU u Sarajevu.

Rizik od gubitka sredstava

On je dodao da bi taj gubitak bio dodatni novac, uz 108 miliona evra koji su već izgubljeni u prošloj godini.

Soreka je napomenuo da je komesarka za proširenje Marta Kos tokom razmjene mišljenja s članovima Evropskog parlamenta istakla da živimo u periodu dubokih geopolitičkih promjena koje politiku proširenja čine ključnim pitanjem, ali je dodao da je naglasila da ne može biti kompromisa kada je riječ o standardima reformi.

"Plan rasta predstavlja konkretan okvir koji može doprinijeti transformaciji zemlje, jačanju demokratskih institucija, investicija i ukupnog prosperiteta. Međutim, vlasti BiH u posljednje vrijeme nisu ostvarile napredak u usvajanju mjera iz Reformske agende. Te mjere uključuju unapređenje digitalizacije i efikasnosti administracije, reformu pravosuđa radi bolje zaštite prava građana, te korake ka zelenijoj i održivoj ekonomiji", napomenuo je Soreka.

Podsjetio je da je Plan rasta zasnovan je na konkretnim rezultatima i jasno definisanim rokovima, zbog čega neispunjavanje obaveza nosi direktne finansijske posljedice.

"Komesarka Kos je već upozorila vlasti BiH na rizike kašnjenja, naglašavajući potrebu za hitnim djelovanjem. Bez konkretnih poteza, BiH bi mogla izgubiti sredstva namijenjena građanima, dok se prostor za napredak na evropskom putu dodatno sužava", istakao je Soreka.

Napomene radi, BiH se nalazi u zastoju već nekoliko godina, a na nivou BiH došlo je do potpune paralize. Istovremeno, u EU su pokrenute debate o smislu proširivanja novim članicama ako one ne provode reforme. Dio zemalja članica zabrinut je da bi EU mogla dobiti "nove Orbane" ako bi primila zemlje koje ne prihvataju pravila i standarde koji važe u EU.

