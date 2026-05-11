Komšiji uzorali 15 hektara za dan: Došli s 20 traktora, ni za gorivo nisu htjeli uzeti

I ove godine farmeru iz Izačića kod Bihaća, Samiru Aličiću, komšije su pomogle uzorati parcele na oko 15 hektara zemljišta, na kojima će zasijati kukuruz za zrno i silažu. Nezgodno je, kaže, u današnjim prilikama bilo koga nazvati pa je odlučio preko društvenih mreža organizovati akciju.

Objavio je datum i vrijeme - ned‌jelja, 10. maja u 9 sati: "Ko god želi bujrum". Ni sam nije znao hoće li i koliko će ih doći, ali je za svaki slučaj isplanirao ražanj i gozbu i juče ujutro čekao na dogovorenom mjestu.

"Nisam odmah broja, okupili smo se i gas, a neki su kasnije pristizali i pridružili se. Na kraju nas je bilo 20-tak", kaže zadovoljno Aličić u razgovoru za Agroklub.

Nisu htjeli naplatiti

Oko 9.30h, plugovi su već spušteni i akcija je počela, a za oko šest i po sati posao je završen na svim parcelama.

"I ovaj put je bilo i mlađih i starijih traktorista, ali interesantno je da se ove godine bilo dosta mlađih uključilo. Javilo mi se i mnogo prijatelja iz Slovenije i Austrije, koji su podržali akciju, počastili ljudi", dodaje sagovornik.

Na parcelama će zasijati kukuruz, pola merkantilni, pola silažni za goveda. Na njegovoj farmi je trenutno oko 30-tak muznih krava i dva konja.

"Danas još da pripremimo, obavimo frezanje i sutra sijanje planiramo", kaže Aličić.

Nakon što su završili poslove na njivama, kako priča ovaj farmer, ponudio je kolegama barem gorivo da im plati, ali su odbili. Sve su uradili iz dobre volje i besplatno, kao i lani.

"Već drugu godinu za redom dolaze o svom trošku, sve su to komšije i prijatelji. Na kraju smo ispekli ražanj i sjeli odmorili."