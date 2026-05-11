Očuvanje kulturnog nasljeđa i borba protiv istorijskog revizionizma, fokus su okruglog stola o muzejskoj i izložbenoj saradnji kojim su otvoreni "Dani Sankt Peterburga u Republici Srpskoj".

Okruglom stolu prisustvovali su i predstavnici Spomen-područja Donja Gradina.

"Želimo da prikažemo na kakav način kojim metodologijama se borimo upravo protiv tog istorijskog revizionizma", kaže Tanja Tuleković, direktor Javne ustanove Spomen-područje Donja Gradina.

Cilj okruglog stola je, između ostalog i razmjena stručnih i naučnih iskustava u oblasti neonacizma, rusofobije i pokušaja falsifikovanja istorije.

"Danas se nadamo da će okrugli stolovi postati platforma ne samo za razgovor o događajima koji su već održani, već i za planiranje dalje saradnje između Vlade Sankt Peterburga i Republike Srpske", kaže Jelena Lavrinovič, šef Odjeljenja za državnu podršku umjetnosti i spoljne odnose Komiteta za kulturu Sankt Peterburga.

Saradnja se nastavlja i kroz kulturu i umjetnost. Članovi teatra "Sankt Peterburg" održaće i gala koncert u Banjaluci.

"Mi pokazujemo jednu veliku institucionalnu i kulturološku saradnju, kada je u pitanju Sankt Peterburg i Republika Srpska i to je praktično nastavak te saradnje", kaže Borivoje Golubović, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.

Tokom posjete upriličen je i svečani prijem na kojem je predsjednik Republike Srpske uručio predsjedniku Komiteta za spoljne poslove Vlade Sankt Peterburga orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencom- za naročite zasluge za razvijanje prijateljskih odnosa i svestrane saradnje Srpske i Rusije, kao i za jačanje strateškog partnerstva i bratskih veza.

"Za mene je ovo velika čast i apsolutno iznenađenje, možda samo Srbi mogu da naprave takav poklon. Zajedno gledamo prema budućnosti. Zahvalni smo vam na vašoj pomoći, jer činiti i raditi djela moguće je samo zajednički", kaže Jevgenij Grigorijev Dmitrijevič, predsjednik Komiteta za spoljne poslove Vlade Sankt Peterburga.

Orden je, povodom Vidovdana prošle godine, Grigorjevu dodijelio tadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. S delegacijom Sankt Peterburga razgovarao je i premijer. Tokom sastanka je naglašeno da je intenzivna saradnja Republike Srpske i Sankt Peterburga od suštinskog značaja za dva naroda, koji dijele zajedničke vrijednosti i neraskidive istorijske i kulturne veze.