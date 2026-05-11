Tramp na ivici odluke: Razmatra nove udare na Iran?

11.05.2026 20:12

Трамп на ивици одлуке: Разматра нове ударе на Иран?
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp sastaće se danas sa timom za nacionalnu bezbjednost kako bi razmotrio dalji tok rata sa Iranom, uključujući i mogućnost nastavka vojnih napada kako bi izvršio dodatni pritisak na Islamsku Republiku.

Prema navodima izvora Axios-a, Tramp želi postizanje sporazuma kojim bi se okončao sukob, ali odbijanje Irana da prihvati ključne američke zahtjeve i izostanak značajnih ustupaka u vezi sa nuklearnim programom ponovo otvara opciju vojne intervencije.

Prema navodima američkih zvaničnika, Tramp razmatra i opciju ograničene vojne akcije kako bi pojačao pritisak na Teheran i primorao ga na ustupke u vezi sa nuklearnim programom.

"Mislim da svi znamo u kom pravcu ovo ide", rekao je jedan američki zvaničnik.

Jedna od opcija koja se razmatra jeste i nastavak operacije "Projekat sloboda", odnosno zaštite brodova u Hormuškom moreuzu, koja je nedavno privremeno obustavljena, prenosi Tanjug.

Tramp Putin

Svijet

Da li će Donald Tramp ići u Rusiju? Oglasili se iz Kremlja

Druga mogućnost uključuje nastavak bombardovanja preostalih ciljeva u Iranu koje američka vojska do sada nije pogodila.

Izraelska vlada, prema navodima izvora, zalaže se da Tramp odobri operaciju specijalnih snaga radi preuzimanja iranskih zaliha obogaćenog uranijuma, ali američka strana izražava oprez zbog visokog rizika takve akcije.

Dodatni faktor u odlučivanju američkog predsjednika je njegova predstojeća posjeta Kini ove nedjelje, ističe Aksios Tramp bi trebalo da otputuje u srijedu i vrati se u petak, a prema navodima zvaničnika, malo je vjerovatno da bi prije povratka donio odluku o vojnoj akciji protiv Irana.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

