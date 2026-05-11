Tramp: Kažu da će SAD morati da uklone "nuklearnu prašinu"

11.05.2026 18:07

Предсједник Доналд Трамп састао се са UFC борцима у сриједу, 6. маја 2026. године, у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će se "baviti" aktuelnim iranskim rukovodstvom dok se ne postigne mirovni sporazum.

"Baviću se njima dok se ne postigne sporazum", rekao je Tramp "Foks njuzu".

On je dodao da su mu iranski pregovarači rekli da će SAD morati da uklone "nuklearnu prašinu" iz uništenih iranskih objekata, pošto Teheran navodno nema tehnologiju za taj posao.

Tramp je ponovio ocjenu da će se iranski režim na kraju "slomiti".

Predsjednik SAD je rekao da razmišlja o ponovnom pokretanju Operacije "Sloboda", u kojoj bi američki ratni brodovi bili u pratnji komercijalnih brodova tokom plovidbe kroz Orumski moreuz, ali samo kao dio šire vojne akcije

