Prijedor domaćin ITF turnira: Teniseri u borbi za 15 ATP bodova

Na teniski turnir „Prijedor open“ pristigli su takmičari sa svih strana planete, a kroz kvalifikacione mečeve da se naslutiti da će borba za trofej na terenima kluba „Mladen Stojanović“ biti neizvjesna do samog kraja.

"Baš je super ovdje meni se dobro sviđa i da, vidjeću kako bude sve ću dati od sebe. Igraću sad u drugom kolu kvalifikacije", rekao je Alen Mujakić.

"Ovo je moj drugi turnir na šljaci. Na meni je da dam sve od sebe. Vidjećemo za šta će to biti dovoljno", kaže Luka Kasanjola.

Teniski memorijal „Mladen Stojanović“ traje duže od pola vijeka, a već devetnaest godina se igra pod pokroviteljstvom AJTIEF-a. Goran Nović, predsjednik kluba, kaže da su se i ovaj put potrudili se svi oni koji su u Prijedor osjećaju kao kod kuće. Ističe i višestruki značaj turnira.

Nagradni fond turnira je 15.000 dolara, a pobjednika čeka i 15 ATP bodova. Finale dubla je u subotu, a tenisere završna borba za trofej očekuje dan kasnije.