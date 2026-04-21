Vulić: Formiranje predmeta nastavak pritisaka na institucije Srpske

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je Srni da je formiranje novih predmeta protiv pojedinih zvaničnika Republike Srpske samo nastavak pritisaka na institucije Srpske.

Reagujući na navode da je Tužilaštvo BiH formiralo predmet protiv šefa Predstavništva Republike Srpske u Austriji Mladena Filipovića, te drugih osoba koje, kako tvrde, pozivaju, podstrekavaju ili pripemaju nezavisnost Republike Srpske od BiH, Vulićeva je istakla da ne iznenađuje ponašanje Suda i Tužilaštva BiH prema institucijama i predstavnicima Srpske.

"Ovo nije prvi put da se formiraju predmeti bez jasnog cilja ili sa upitnim pravnim uporištem, što dodatno produbljuje nepovjerenje u rad pravosudnih institucija", napomenula je Vulićeva.

Ocijenila je da su i raniji postupci pokazali tendenciju donošenja odluka na osnovu spornih tumačenja, što je imalo ozbiljne političke posljedice, uključujući i situacije koje su direktno uticale na demokratski izabrane predstavnike Republike Srpske.

"Primjenjivati zakon koji nije donesen u Parlamentarnoj skupštini mogu samo politički luzeri ili strani poslušnici", ocijenila je Vulićeva.

Prema njenim riječima, ovakvi postupci se doživljavaju kao pokušaj slabljenja njenog institucionalnog položaja i političke autonomije.

"Predstavnici Republike Srpske svojim d‌jelovanjem nastoje očuvati ustavni poredak definisan Dejtonskim mirovnim sporazumom, dok određeni krugovi unutar pravosuđa i dio globalista d‌jeluju u pravcu njegove reinterpretacije", zaključila je Vulićeva, prenosi Srna