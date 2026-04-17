Stevandić: Srpski glas u Americi glasniji od političkog Sarajeva

17.04.2026 13:20

предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић
Foto: ATV/Branko Jović

U Sjedinjenim Državama sada se mnogo glasnije čuje ono što srpski predstavnici kažu od onog što govori političko Sarajevo, čiji bi predstavnici željeli da se vrate u vrijeme kada je srpski glas bio zabranjen.

Rekao je ovo predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Komentarišući pismo koje je direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić uputio predsjedniku Univerziteta Džadson u SAD, u kojem traži otkazivanje dodjele priznanja lideru SNSD-a Miloradu Dodiku, Stevandić je rekao da su bošnjački predstavnici navikli da ranijim akcijama Ustavnog suda BiH i visokih predstavnika Srbi nemaju glasa i da se ništa ne čuje što kažu.

"Sada se ono što srpski predstavnici kažu u Americi čuje mnogo glasnije nego ono što govori političko Sarajevo, pa bi sada ponovo da se vrate u to vrijeme stereotipa kada je naš glas bio zabranjen", istakao je Stevandić.

On je naveo da je istina bolna, a da to pokazuju reakcije ljudi koji se uporno zalažu da oni biraju predstavnike Srba, kao i koji će Srbi glas da upotrijebe.

"Oni to više ne da ne biraju, nego kukaju kada Srbi koje izabere srpski narod govore glasnije od njih i bolje se čuju. Drago nam je da kukaju i kukaće još više kada vide šta ćemo da uradimo", rekao je Stevandić novinarima u Banjaluci.

