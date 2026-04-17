Pijan i drogiran sa 110 km/h prošao kroz crveno: Državljanin BiH optužen za jezivu nesreću

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv državljanina Bosne i Hercegovine Nikole Đ. (25) zbog stravične saobraćajne nesreće u kojoj su poginule tri osobe na Novom Beogradu.

Optužnica je podignuta zbog postojanja opravdane sumnje da se 26. oktobra 2025. godine na teritoriji GO Novi Beograd, kao učesnik u saobraćaju, Nikola Đ. nije pridržavao saobraćajnih propisa, čime je ugrozio javni saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi, usljed čega je nastupila smrt troje oštećenih, dok je jedan oštećeni zadobio teške tjelesne povrede, piše Telegraf.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz člana 297, stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika u vezi člana 289, stav 1 Krivičnog zakonika, za koje je zaprijećena kazna zatvora od 5 do 15 godina.

Tužilaštvo traži maksimalnu kaznu

Tužilaštvo je predložilo i da se Nikoli Đ. produži pritvor zbog opasnosti od bjekstva, da ne bi ponovio krivično djelo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti.

Hronika Oglasio se otac mladića iz BiH koji je usmrtio porodicu u Beogradu

Takođe, stavljen je prijedlog sudu da nakon održanog glavnog pretresa okrivljenog osudi na maksimalnu zatvorsku kaznu, kao i da mu izrekne obaveznu mjeru bezbjednosti zabrane upravljanja motornim vozilom u odnosu na sve vrste i kategorije vozila u trajanju od 5 godina.

Predloženo je i da mu sud izrekne mjeru bezbjednosti oduzimanja predmeta – putničkog motornog vozila marke „Audi A4“.

Vozio pijan i ”naduvan”

Postoji opravdana sumnja da je Nikola Đ. 26. oktobra 2025. godine oko 00:44 časova na raskrsnici ulice Omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara, kao vozač, postupao u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, kojom prilikom nije pokazao obzir prema bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju, jer je u stanju veoma teške alkoholisanosti (1,86 promila) i pod dejstvom psihoaktivne supstance – opojne droge marihuana, upravljao vozilom marke „Audi A4“.

Kroz crveno prošao 110 km/h

Hronika Objavljen snimak stravične nesreće u Beogradu

Krećući se desnom saobraćajnom trakom ulice Bulevara heroja sa Košara iz pravca mosta na Adi prema ulici Tošin bunar, okrivljeni je došao do navedene raskrsnice, ali se nije zaustavio ispred obilježenog pješačkog prelaza, kada mu je na semaforu prolaz bio zabranjen (crveno svjetlo) u trajanju od najmanje 9 sekundi, već je ušao u raskrsnicu velikom – neprilagođenom brzinom od oko 110 km/h, gdje je dozvoljena brzina bila 50 km/h, čime je postupio suprotno većem broju odredbi iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

”Hjundai” udario u stub semafora

Tom prilikom je prednjom stranom vozila udario u desnu bočnu stranu putničkog motornog vozila marke „Hjundai I30“, kojim je upravljala D.Š., krećući se Bulevarom heroja sa Košara iz pravca ulice Tošin bunar prema mostu na Adi, a u momentu nezgode je skretala lijevo u ulicu Omladinskih brigada brzinom od oko 32,6 km/h, kada joj je na semaforu prolaz bio dozvoljen (zeleno svjetlo).

Usljed udara, njeno vozilo se zarotiralo u desnu stranu i desnom bočnom stranom udarilo u stub semafora i stub električne rasvjete, usljed kog udara su D.K., kao i putnici iz istog vozila B.Ž. i M.Ž., zadobili povrede zbog kojih su na licu mjesta preminuli, dok je teške tjelesne povrede zadobio J.P., putnik iz vozila kojim je upravljao okrivljeni.